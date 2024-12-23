羅馬重啟特雷維噴泉迎禧年 參觀人數上限400人

義大利羅馬市長嘉提葉里表示，歷經3個月清理整頓，著名的特雷維噴泉（Trevi Fountain）今天重新開放，但遊客人數上限為400人，以避免像過去那般擁擠。

綜合法新社與路透社報導，嘉提葉里（RobertoGualtieri）在這座知名地標前對記者說，實施人數限制將「讓每個人都能好好享受噴泉，不會出現擁擠或混亂的情況」；這項限制未來可能還會修改。

嘉提葉里也表示，市政府考慮收取適當入場費，以協助維護噴泉等作業。

羅馬文化遺產負責人普雷西切（Claudio ParisiPresicce）說，整頓噴泉與市內其他主要遺址的目的是在禧年（Jubilee，又稱聖年）到來前，讓大部分古蹟得以重新開放。

特雷維噴泉是巴洛克風格的傑作，是參觀人數最多的羅馬景點之一。

許多在羅馬拍攝的電影都以特雷維噴泉為場景，其中最經典的是義大利電影大師費里尼（FedericoFellini）名片「甜蜜生活」（La Dolce Vita），瑞典女星安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）與義大利男星馬切洛馬斯楚安尼（Marcello Mastroianni）在特雷維噴泉中嬉戲，成了電影中最知名的橋段。

特雷維噴泉今天在細雨中重新開放，吸引數以百計遊客到場，許多人跟隨市長，將一枚硬幣扔進池中；過去每天會有1萬至1萬2000名遊客前來參觀這座噴泉。

向特雷維噴泉許願並扔擲硬幣是一項傳統，市政府過去每週可藉此收取約1萬歐元（約新台幣34萬元），這筆錢會交由慈善組織明愛會（Caritas）為窮人提供食物。

特雷維噴泉是義大利首都正在整頓的景點之一，羅馬2025年將迎接3300萬為禧年而來的朝聖者。