快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

她在紐約地鐵熟睡「遭活活燒死」 縱火男嫌似隨機犯案全程冷眼觀看

羅馬重啟特雷維噴泉迎禧年 參觀人數上限400人

中央社／ 羅馬22日綜合外電報導

義大利羅馬市長嘉提葉里表示，歷經3個月清理整頓，著名的特雷維噴泉（Trevi Fountain）今天重新開放，但遊客人數上限為400人，以避免像過去那般擁擠。

綜合法新社與路透社報導，嘉提葉里（RobertoGualtieri）在這座知名地標前對記者說，實施人數限制將「讓每個人都能好好享受噴泉，不會出現擁擠或混亂的情況」；這項限制未來可能還會修改。

嘉提葉里也表示，市政府考慮收取適當入場費，以協助維護噴泉等作業。

羅馬文化遺產負責人普雷西切（Claudio ParisiPresicce）說，整頓噴泉與市內其他主要遺址的目的是在禧年（Jubilee，又稱聖年）到來前，讓大部分古蹟得以重新開放。

特雷維噴泉是巴洛克風格的傑作，是參觀人數最多的羅馬景點之一。

許多在羅馬拍攝的電影都以特雷維噴泉為場景，其中最經典的是義大利電影大師費里尼（FedericoFellini）名片「甜蜜生活」（La Dolce Vita），瑞典女星安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）與義大利男星馬切洛馬斯楚安尼（Marcello Mastroianni）在特雷維噴泉中嬉戲，成了電影中最知名的橋段。

特雷維噴泉今天在細雨中重新開放，吸引數以百計遊客到場，許多人跟隨市長，將一枚硬幣扔進池中；過去每天會有1萬至1萬2000名遊客前來參觀這座噴泉。

向特雷維噴泉許願並扔擲硬幣是一項傳統，市政府過去每週可藉此收取約1萬歐元（約新台幣34萬元），這筆錢會交由慈善組織明愛會（Caritas）為窮人提供食物。

特雷維噴泉是義大利首都正在整頓的景點之一，羅馬2025年將迎接3300萬為禧年而來的朝聖者。

羅馬 義大利 電影

延伸閱讀

《乒乓男孩》徐若瑄、陳淑芳攜手樂心關懷協會 為學童點燃運動夢

未用2種食材稱不上正宗 義大利廚藝學院揭培根蛋黃麵食譜

徐若瑄罕「三代同堂」曝光！超高顏值做公益轟動全場

TPBL／鷹吉改名艾吉 加盟雲豹攜手前隊友克羅馬

相關新聞

聖誕夜開啟的聖門：梵蒂岡25年一度的「禧年傳統」

2024年的聖誕夜，對全球十多億的天主教徒而言，不僅要慶祝耶穌降臨人世，也要迎接2025年常規禧年的到來。在聖誕夜這天，教宗方濟各會在眾人注目下，正式開啟梵蒂岡聖彼得大教堂的聖門，以此宣告禧年的開始，其將延續至2026年的1月6日，以關閉聖彼得大教堂的聖門結束此次禧年。

影／「世界最恐怖監獄」駭人畫面曝！4萬囚犯都殺過人 吃飯只准手抓

中美洲國家薩爾瓦多去年啟用「恐怖分子監禁中心」，專門對付窮凶惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄」。日本TBS電視台特地...

中國留學生成甲骨文創辦人第5任妻 神秘經歷被挖

甲骨文(Oracle)創辦人艾利森(Larry Ellison)第五任妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)現在的家，是...

雨林也有耶誕老人！ 慈善團體關心部落

耶誕老人不怕熱，送禮物到亞馬遜雨林！原來巴西有慈善團體連續26年都有捐助亞馬遜部落的活動，約有6百位小孩會收到足球、娃娃等各種禮物。不過近年來隨著氣候變遷影響，亞馬遜河的水位仍相對低，也增加船運送禮物的難度，太遠離河岸的部落也難送達。

捷克擬簡化流程 台灣人明年在當地就業可免工作簽

捷克媒體報導，明年起，台灣將被納入不需藍卡、工作簽證或工作許可證即可在捷克工作的國家名單。換句話說，台灣人明年在當地就業...

越南人瘦小刻板印象不再？調查顯示：過重肥胖增速傲全球

越南民眾在外型上給人偏向瘦小精幹的刻板印象，不過隨著經濟成長與生活條件改善，有調查顯示，越南是全球過重和肥胖成長率最快的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。