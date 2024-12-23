雨林也有耶誕老人！ 慈善團體關心部落

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

耶誕老人不怕熱，送禮物到亞馬遜雨林！原來巴西有慈善團體連續26年都有捐助亞馬遜部落的活動，約有6百位小孩會收到足球、娃娃等各種禮物。不過近年來隨著氣候變遷影響，亞馬遜河的水位仍相對低，也增加船運送禮物的難度，太遠離河岸的部落也難送達。

根據《美聯社》報導，南半球如今正面臨炎炎夏日，但在溼熱的亞馬訓河岸卻可以看見一位身穿耶誕厚重紅白毛衣、頭帶紅色耶誕帽、嘴上掛著白色鬍子的耶誕老人。這是巴西當地的慈善組織送耶誕禮物到亞馬遜部落。附近村莊的領袖維拉表示，每年都相當期待上帝給的禮物。

慈善團體連續26年送禮到亞馬遜部落，今年則讓約6百名附近村莊的兒童都能收到足球、娃娃與填充玩具等各類禮物。不過近年來，隨著氣候變遷影響，亞馬遜的雨量逐漸減少，使得河流平均水位逐漸變淺，運送禮物變得更難，船隻更容易擱淺，運送量也受到影響。

《英國廣播公司》提到，隨著假期來臨，各地都有出現送禮或勸募禮物的活動，英國則有慈善組織希望能送許多暫時安置在寄養家庭或是收容所的小孩禮物。《日本時報》提到，日本在耶誕節全國有1868個書店響應「耶誕送書活動」，讓民眾在合作書店捐書，並送給沒有能力慶祝耶誕節的兒童。

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