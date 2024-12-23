快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

她在紐約地鐵熟睡「遭活活燒死」 縱火男嫌似隨機犯案全程冷眼觀看

民眾爭搶救濟糧食 奈及利亞兩起意外32死

中央社／ 拉哥斯22日綜合外電報導

奈及利亞日前發生兩起踩踏事件，民眾在救濟糧食分發中心前推擠爭搶。警方今天表示死亡人數已上升至32人，當局正努力面對救濟活動中一連串的類似事件。

法新社報導，奈及利亞警方表示，昨天在南部城鎮奧基加（Okija）一個救濟糧食分發中心前，有22名排隊民眾死亡；警方先前曾表示「許多人」因此事件喪生。

同一天，在阿布加（Abuja）一座為「弱勢群體與老年人」提供食物的教堂外也發生踩踏，至少10人死亡。兩起意外發生後，奈及利亞總統提努布（BolaTinubu）取消了他原定的行程。

奈及利亞接連發生此類意外之際，這個非洲人口最多的國家正努力面對此世代最嚴重的經濟危機。奈及利亞11月通貨膨脹率飆升至34.6%。

奈及利亞東南部安那布拉州（Anambra）警方發言人確認奧基加有22人死亡，並向遇難者家人與朋友表達哀悼之意。

安那布拉州警方發言人伊肯加（Tochukwu Ikenga）今天在聲明中表示：「這起不幸事件的調查仍在進行。」

警方表示，阿布加麥塔瑪（Maitama）區聖三一教堂（Holy Trinity Catholic Church）外發生的踩踏事件有10人死亡，其中包括4名兒童。根據警方發言人，另有8人在推擠中受傷。

提努布總統表示：「在這個歡樂與慶祝的季節，我們一起與同胞哀悼失去親人的苦痛，祈願聖靈賜予他們慰藉與療癒。」

總統發言人以聲明表示，提努布「取消今天在拉哥斯的所有官方活動…以悼念踩踏事件遇難者」。

警方指出，昨天的事件與西南大城伊巴丹（Ibadan）一所學校園遊會19日發生的踩踏意外相似。那次推擠造成35名兒童死亡，另有6名兒童重傷。

奈及利亞國家緊急事務管理局（NEMA）發言人伊齊基爾（Maazo Ezekiel）昨天表示：「這是伊巴丹事故重演。」

伊齊基爾補充說：「這種情況過於猖獗，代表分發這些救濟物品前沒有採取預防措施。」

奈及利亞國家緊急事務管理局主任在聲明中呼籲：「在分發救濟品期間進行適當的人群管理，以防止踩踏和可避免的生命損失。」

發言人伊齊基爾補充說：「向極於期待的人們發放必需品卻沒有適當的人群管控，通常會導致如此情況。」

奈及利亞 教堂 死亡

延伸閱讀

奈及利亞中學園遊會爆踩踏事故 35死6重傷

路博邁：2025提防集中投資的風險

奈及利亞翻船意外 至少27人喪生、逾百人失蹤

民宿擺滿請勿餵食店狗公告他笑喊太扯 下秒「重量級輪胎卡車」慢慢駛來傻了

相關新聞

聖誕夜開啟的聖門：梵蒂岡25年一度的「禧年傳統」

2024年的聖誕夜，對全球十多億的天主教徒而言，不僅要慶祝耶穌降臨人世，也要迎接2025年常規禧年的到來。在聖誕夜這天，教宗方濟各會在眾人注目下，正式開啟梵蒂岡聖彼得大教堂的聖門，以此宣告禧年的開始，其將延續至2026年的1月6日，以關閉聖彼得大教堂的聖門結束此次禧年。

影／「世界最恐怖監獄」駭人畫面曝！4萬囚犯都殺過人 吃飯只准手抓

中美洲國家薩爾瓦多去年啟用「恐怖分子監禁中心」，專門對付窮凶惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄」。日本TBS電視台特地...

中國留學生成甲骨文創辦人第5任妻 神秘經歷被挖

甲骨文(Oracle)創辦人艾利森(Larry Ellison)第五任妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)現在的家，是...

雨林也有耶誕老人！ 慈善團體關心部落

耶誕老人不怕熱，送禮物到亞馬遜雨林！原來巴西有慈善團體連續26年都有捐助亞馬遜部落的活動，約有6百位小孩會收到足球、娃娃等各種禮物。不過近年來隨著氣候變遷影響，亞馬遜河的水位仍相對低，也增加船運送禮物的難度，太遠離河岸的部落也難送達。

捷克擬簡化流程 台灣人明年在當地就業可免工作簽

捷克媒體報導，明年起，台灣將被納入不需藍卡、工作簽證或工作許可證即可在捷克工作的國家名單。換句話說，台灣人明年在當地就業...

越南人瘦小刻板印象不再？調查顯示：過重肥胖增速傲全球

越南民眾在外型上給人偏向瘦小精幹的刻板印象，不過隨著經濟成長與生活條件改善，有調查顯示，越南是全球過重和肥胖成長率最快的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。