日本氣象廳：日本海一側近日可能有大風雪

受到冬季型態氣壓分布及強烈冷氣團影響，北日本的日本海一側到明天為止，可能下雪並颳強風；從北日本到西日本的日本海一側，到24日為止可能下大雪。日本氣象廳呼籲民眾，要注意大雪及強風可能對交通產生影響。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天下午6時為止的24小時降雪量，長野縣信濃町觀測到53公分、群馬縣水上町藤原49公分、福島縣檜枝岐村、岐阜縣白川村等地45公分、青森縣八甲田山的酸湯37公分。

受到強烈冬季型氣壓分布影響，北日本的日本海一側到明天（23日）為止，可能下雪並颳強風。

最大風速，22日在北海道及東北觀測到每秒20公尺；最大瞬間風速在北海道觀測到每秒35公尺、東北每秒30公尺。預估明天最大風速，東北每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺。

北日本的日本海一側的海上到明天為止，可能出現大風浪。此外，北日本到西日本的日本海一側，到24日為止，可能會下大雪。

預估到23日傍晚的24小時降雪量，東北與新潟縣70公分、關東甲信60公分、北海道與東海地方50公分、北陸與近畿40公分、中國地方（日本本州西部）公分。到24日傍晚的24小時降雪量，新潟縣70公分、關東甲信50公分、北海道與東北、北陸及東海地方40公分。

日本氣象廳表示，北日本、東日本的日本海一側可能因為猛吹雪（大雪加強風）對交通造成影響，或出現暴風、大浪的情況。此外，從北日本到西日本的日本海一側，可能下大雪，呼籲民眾要提高警覺。