匈牙利台灣協會冬至活動 邀近百人品湯圓

日本曾發生「無屍謀殺案」，24歲死者慘被「鋸骨機」分屍，案件近日再被網民翻出瘋傳！當地1名曾是黑幫「山口組」成員的父親，因不滿女兒的前男友在分手後仍使用女兒名下的手機，於是偕另1名男子到女兒前男友工作酒吧找晦氣，雙方先是口角繼而動武。女子父親狂毆男方，然後用酒精灑到對方身上再點火，更將他五花大綁在馬桶上。

2024-12-22 12:51