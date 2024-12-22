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匈牙利台灣協會冬至活動 邀近百人品湯圓

中央社／ 布拉格22日專電

在中華民國僑務委員會協助下，匈牙利台灣文化交流協會21日在布達佩斯舉辦冬至日活動，邀請旅居匈牙利僑胞、留學生、台商與匈牙利人士近百人共襄盛舉。

匈牙利台灣文化交流協會會長黃文綺長年致力台匈文化交流。據駐匈牙利代表處新聞稿，活動中以手作方式介紹台灣冬至傳統飲食，如湯圓、油飯等給民眾品嘗，也透過趣味方式進行台匈文化交流。

冬至為一年之中，白晝最短的日子，世界各地及各民族也有類似的節日及活動。這項活動在耶誕節前夕舉辦，引起與會台灣人與匈牙利人士共鳴。

冬至 匈牙利 湯圓

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