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耶誕老公公在水裡！巴西海洋水族館慶佳節 耶誕老人和鯊魚一起游泳

中央社／ 里約熱內盧21日綜合外電報導
今天開始，作為耶誕節慶祝活動一環，耶誕老人將在里約熱內盧海洋水族館（Aqua Rioaquarium）每天的餵魚活動中，與鯊魚一起游泳。路透
今天開始，作為耶誕節慶祝活動一環，耶誕老人將在里約熱內盧海洋水族館（Aqua Rioaquarium）每天的餵魚活動中，與鯊魚一起游泳。路透

耶誕老人已經抵達巴西里約熱內盧－－的水裡。

美聯社報導，今天開始，作為耶誕節慶祝活動一環，耶誕老人將在里約熱內盧海洋水族館（Aqua Rioaquarium）每天的餵魚活動中，與鯊魚一起游泳。

9歲的馬多士（Guilherme Martins Matos）說，他在商場見過耶誕老人，或至少是模仿耶誕老人的人，那很酷，但這個更好。

這項活動原本只是員工之間的玩笑，但現在已成為一年一度的傳統。

今年扮成耶誕老人的是39歲的高級飼育員魯納（Felippe Luna），他扮成耶誕老人，潛入水族館92萬4602加侖的水箱中，餵食包括鯊魚在內的海洋動物。

「對孩子來說，在水下看到耶誕老人已經是不可思議了，耶誕老人還用手餵鯊魚？那真是令人難忘。」

耶誕老人潛水活動每天在海洋水族館進行，持續到12月25日下午1時30分。

今天開始，作為耶誕節慶祝活動一環，耶誕老人將在里約熱內盧海洋水族館（Aqua Rioaquarium）每天的餵魚活動中，與鯊魚一起游泳。路透
今天開始，作為耶誕節慶祝活動一環，耶誕老人將在里約熱內盧海洋水族館（Aqua Rioaquarium）每天的餵魚活動中，與鯊魚一起游泳。路透

巴西 耶誕節 里約 鯊魚

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