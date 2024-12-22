耶誕老公公在水裡！巴西海洋水族館慶佳節 耶誕老人和鯊魚一起游泳
美聯社報導，今天開始，作為耶誕節慶祝活動一環，耶誕老人將在里約熱內盧海洋水族館（Aqua Rioaquarium）每天的餵魚活動中，與鯊魚一起游泳。
9歲的馬多士（Guilherme Martins Matos）說，他在商場見過耶誕老人，或至少是模仿耶誕老人的人，那很酷，但這個更好。
這項活動原本只是員工之間的玩笑，但現在已成為一年一度的傳統。
今年扮成耶誕老人的是39歲的高級飼育員魯納（Felippe Luna），他扮成耶誕老人，潛入水族館92萬4602加侖的水箱中，餵食包括鯊魚在內的海洋動物。
「對孩子來說，在水下看到耶誕老人已經是不可思議了，耶誕老人還用手餵鯊魚？那真是令人難忘。」
耶誕老人潛水活動每天在海洋水族館進行，持續到12月25日下午1時30分。
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