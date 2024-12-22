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澳洲野火失去控制 恐延燒數天

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導

澳洲官員今天表示，維多利亞州（Victoria）的叢林野火失去控制，恐延燒數天。當局已對數千居民下達撤離令。

路透社報導，維多利亞州緊急情況服務（VictoriaState Emergency Service）在官網上表示，針對格蘭屏國家公園（Grampians National Park）內和周遭地區下達的最高危險等級撤離令，仍未解除。格蘭屏國家公園位在維州首府墨爾本（Melbourne）以西約241公里。

鄉村消防局（Country Fire Authority）副局長庫克（Gary Cook）對澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation）表示：「格蘭屏山區仍有大量未燃燒的燃料，因此未來幾天將面臨很大的挑戰。」他指的是目前覆蓋3萬4000公頃叢林的火災。

這場大火是17日一場雷擊所引發，當局昨天敦促霍爾峽（Halls Gap）等鄉鎮的居民撤離。

根據澳洲廣播公司報導，數百名消防員動用100多輛消防車和25架飛機，與叢林大火奮戰。

與2019到2020年摧毀相當於土耳其國土面積、奪走33條人命的「黑色夏季」（Black Summer）野火相比，近年夏季較為平靜，但有關當局警告，今年夏季的叢林野火風險極高，須高度警戒。

國家公園 澳洲

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