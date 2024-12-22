快訊

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

變得不蓬鬆、吸水性也變差？廚房常見2物品讓毛巾再度柔軟

日本大阪音樂會大型帳篷遭強風吹垮 7人受傷

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本大阪府和泉市昨天一場慈善音樂會上，發生強風吹垮大型帳篷造成7人受傷意外，警方正在調查事發詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，音樂會由和泉市教育委員會等單位主辦，並委託業者搭建作為會場大型帳篷。和泉市教育委員會對造成民眾受傷致歉，並祈求傷者早日康復，接下來在查明事發原因同時，也會採取對策防止類似意外再度發生。

警方與和泉市教育委員會表示，昨天晚間6時過後，在和泉市一處公園為能登半島地震等舉辦的慈善音樂會上，發生高度約5公尺、長寬各約15公尺的大型帳篷遭強風吹垮意外，造成帳篷內約60人中有6名觀眾及1名工作人員遭支柱等物體撞擊受傷送醫。

警方表示，傷者中有一名70多歲女性因為頭部遭撞擊傷勢較為嚴重，已住院接受治療。

由於業者在50個位置用約30公斤的重物固定帳篷，警方正在調查事發時詳細狀況。

大阪管區氣象台表示，包括和泉市在內的大阪府全境，從昨天上午開始就被發布「強風注意報」。

大阪 日本 音樂會

延伸閱讀

日本熟齡族群瘋APP相親！晚年孤獨恐懼，找伴重溫戀愛滋味

強烈冷氣團影響 日本氣象廳：日本海一側22至23日可能下大雪

溫暖與激勵在旋律中交織共融 中醫大附醫員工音樂會共譜感動篇章

一點草木唱奏音樂會 淡水益品書屋音樂饗宴

相關新聞

印度身為「人口最多」國家 竟嫌小孩生不夠為哪樁？

據聯合國統計，印度人口在2023年已接近14.5億人，超越中國大陸成為全球人口最多國家。外界認為印度人口已經夠多，但該國的一些地區，卻高呼需要更多小孩，甚至推出獎勵措施要民眾多生，因為印度一些地區的生育率，竟比歐洲國家還低。

捷克查理大學槍擊案一週年 師生療傷漫漫長路

捷克布拉格市中心的查理大學（Charles University）文學院2023年12月21日發生駭人槍擊事件，造成14...

青少年暴力加劇 阿爾巴尼亞宣布禁TikTok一年

阿爾巴尼亞總理拉瑪今天宣布，將對熱門短影音平台TikTok實施1年禁令。阿國上月發生青少年在TikTok爭吵後殺害對方的...

德國耶誕市集汽車衝撞 反伊斯蘭嫌犯支持極右派政黨

德國馬德堡市昨晚有男子駕車衝撞耶誕市集人群，造成至少5死。當局正在調查嫌疑人，他是來自沙烏地阿拉伯的醫生，曾發表反伊斯蘭...

沙裔男駕車衝撞 德耶誕市集5死200傷

德國薩克森–安哈特邦馬德堡市廿日晚間發生一名中年男子駕車衝撞耶誕市集人群的蓄意攻擊事件，該邦總理哈舍羅夫廿一日指出，已造...

強烈冷氣團影響 日本氣象廳：日本海一側22至23日可能下大雪

受到冬季型態氣壓分布及強烈冷氣團影響，北日本到西日本的日本海一側明天到後天可能下大雪。日本氣象廳呼籲民眾，要注意下大雪可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。