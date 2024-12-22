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捷克查理大學槍擊案一週年 師生療傷漫漫長路

中央社／ 布拉格21日專電
捷克布拉格市中心的查理大學（Charles University）文學院2023年12月21日發生駭人槍擊事件，造成14人死亡、25人受傷，成捷克史上規模最大的槍擊事件。美聯社
捷克布拉格市中心的查理大學（Charles University）文學院2023年12月21日發生駭人槍擊事件，造成14人死亡、25人受傷，成捷克史上規模最大的槍擊事件。美聯社

捷克布拉格市中心的查理大學（Charles University）文學院2023年12月21日發生駭人槍擊事件，造成14人死亡、25人受傷，成捷克史上規模最大的槍擊事件。這場悲劇震驚捷克與全世界，留下永難抹去的傷痛。

在槍擊案一週年之際，捷克舉辦默哀儀式、募款音樂會與彌撒以緬懷逝者，幫助人們走出傷痛。在12月21日晚間，人群聚集在查理大學文學院前的紀念碑點燃蠟燭，彼此安慰，默默哀悼。

儘管距離悲劇發生已1年，查理大學的校園生活也逐漸恢復，但這起事件對整個社會留下深遠影響。據警方報告，這起事件嚴重影響約9000人的心理健康。

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，查理大學校長克拉利奇科娃（Milena Králíčková）表示，這起事件改變整個學校，「我們可以確定的是，這件事還沒有結束。我們與那些身體受傷的人、心理受創的人保持聯繫。」

克拉利奇科娃表示，查理大學在此事件後，成立一個「韌性中心」（centre of resilience），為學生和教職員提供安全教育與心理支持，以期照顧所有受影響的人。

此外，文學院也在事件後強化安全措施。文學院發言人杜費克（Ondřej Dufek）指出，目前查理大學引入危機訊息與呼叫系統，可以在短時間內通知大量人群潛在的危險。

杜費克說，學校也舉行急救課程與疏散演練，學院也計劃重建守衛室，以便守衛觀察建築物入口的進出情況，以及保障守衛的安全。

這場悲劇也引發全國對捷克槍支法律的討論，現行法律因過於寬鬆而遭受批評。悲劇目擊者維赫納爾（David Vichnar）過去一年努力推動修法並發起請願活動，他表示，根據所有可信的來源與證據，當前捷克的槍支法規與其他歐盟國家相比顯得特別寬鬆。

維赫納爾的呼籲獲得迴響。12月初，捷克參議院通過一項槍支法修正案，要求武器商和射擊場向警方報告可疑的客戶。此為2026年即將實施的槍支法規大規模改革的前奏。

儘管查理大學的修復工作有一定進展，但心理創傷仍需時間癒合。對於部分學生來說，返校上課充滿挑戰。因此，學校提供混合教學模式，幫助無法回到現場的學生繼續學業。此外，學校也提供多種心理支持，包括個人與團體治療。

遇難者的朋友哈維爾科娃（Tereza Havelková）表示，「我認為我們得到很好的照顧。當然，不同的人需要不同程度的治療，有些學生參加個人治療課程，有些參加小組治療，每個人都有不同方式來處理這些事件。」

行政人員希米克（Radek Šimík）則分享，行政人員在去年耶誕節與新年期間必須處理這一悲劇。他說，「我問同事的感受是什麼…她告訴我這件事發生後，她得要開始工作，完全沒有機會處理自己的情緒，這些情緒直到今年秋天才釋放。在將近9個月的時間，她不得不壓抑這一切。我知道有很多人也有類似的經歷。」

談到事件後建築的修復情況，希米克表示，4樓案發現場的房間徹底翻新，其中兩間教室改成「靜思室」（Quiet room）。任何人都能進來休息、點蠟燭，靜靜緬懷逝者。

而靜思室外的走廊是貼滿便條的留言牆，上面留有「一切都會好起來的」、「我們永遠不會忘記我們的朋友」等字條，地板擺放石頭、鮮花與紙鶴。

槍擊案的陰影顯然仍籠罩著文學院，對於許多人而言，這場悲劇尚未過去，未癒合的傷口仍在復原。正如校方聲明所言：「我們受傷，但並未被擊垮。」

捷克 文學 槍擊

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