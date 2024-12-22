青少年暴力加劇 阿爾巴尼亞宣布禁TikTok一年

中央社／ 地拉那21日綜合外電報導
阿爾巴尼亞總理拉瑪。(歐新社)
阿爾巴尼亞總理拉瑪。(歐新社)

阿爾巴尼亞總理拉瑪今天宣布，將對熱門短影音平台TikTok實施1年禁令。阿國上月發生青少年在TikTok爭吵後殺害對方的事件，引發社群媒體對孩童影響的相關擔憂。

路透社報導，拉瑪（Edi Rama）與來自全國各地的家長及教師團體開會討論後表示，TikTok禁令將於明年初生效，這是提升校園安全計畫的一環。

拉瑪說：「在這一年，我們將徹底關閉所有人的TikTok。阿爾巴尼亞將沒有TikTok。」

拉瑪指責社群媒體，尤其是TikTok，助長年輕人在校園內外的暴力行為。

阿爾巴尼亞上月有1位14歲青少年遭同學刺殺。當地媒體報導，這起攻擊事件的起因在於兩人之前曾在TikTok上爆發爭吵。

TikTok 校園安全 社群媒體

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