德國耶誕市集汽車衝撞 反伊斯蘭嫌犯支持極右派政黨

德國馬德堡市昨晚有男子駕車衝撞耶誕市集人群，造成至少5死。當局正在調查嫌疑人，他是來自沙烏地阿拉伯的醫生，曾發表反伊斯蘭言論，且對德國移民政策感到不滿。

路透社報導，德國預計明年2月提前舉行國會大選，民調預測極右派將表現強勁，而這起攻擊事件可能加劇德國在安全與移民方面的激烈辯論。

德國當局今天強調，嫌疑人的攻擊動機目前未明。不過馬德堡（Magdeburg）一名檢察官指出，嫌犯對沙烏地阿拉伯難民在德國所受待遇感到不滿，或許是可能因素之一。

這名當場被捕的嫌犯是現年50歲的精神科醫生，他已在德國定居近20年。警方並未透露他的名字，德國媒體僅稱他為塔勒布A.（Taleb A.）。

他住在馬德堡以南的城鎮伯恩堡（Bernburg），自2020年3月起在當地一間治療有毒癮罪犯的康復診所擔任精神科醫生。不過該診所透過聲明說，他今年10月底後便因假期與健康因素而沒有上班。

根據馬德堡市官員，因汽車衝撞事件喪命的5人中，有1名9歲孩童和4位成人，還有約41人身受重傷。

路透社查證，嫌疑人在社群媒體X平台的發文顯示，他支持反伊斯蘭和極右派政黨，包括德國另類選擇黨（AfD），且曾批評德國處理沙烏地阿拉伯難民的方式。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）談到，嫌疑人顯然具有伊斯蘭恐懼症，但她婉拒評論他的攻擊動機。

德國「世界報」（Die Welt）引述國安相關人士的說法，指德國政府及聯邦警察去年曾對嫌犯進行「風險評估」，但結論是此人「並未構成確切危險」。