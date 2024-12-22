沙裔男駕車衝撞 德耶誕市集5死200傷

德國薩克森–安哈特邦馬德堡市廿日晚間發生一名中年男子駕車衝撞耶誕市集人群的蓄意攻擊事件，該邦總理哈舍羅夫廿一日指出，已造成五人喪生、逾二百人受傷。德國總理蕭茲矢言加以徹查，犯罪者也必將接受懲罰。

案發時犯嫌開車朝市府方向衝入人群。警方描述他在耶誕市集中開了至少四百公尺，沿途血跡斑斑，還有目擊者指稱他以「之字形」衝入市集，「顯然想盡量撞到更多人」。耶誕市集是德國文化重要組成部分，自中世紀以來就是德國人很重視的年度節慶傳統。事發後，德國內政部宣布對其他耶誕市集加派警力。

蕭茲與哈舍羅夫廿一日隨即連袂前往德東的馬德堡弔唁死者，並探視重傷者和譴責這起「可怕災難」。蕭茲承諾德國政府將藉由「法律的全部力量」因應導致如此嚴重傷亡的可怕攻擊。德國總統史坦麥爾在社群媒體X哀悼說，來自馬德堡的消息，打破大家對和平的耶誕節期待。

哈舍羅夫說，已被捕的犯嫌是來自沙烏地阿拉伯的五十歲醫師，自二○○六年起旅居德國，住在薩克森–安哈特，開一輛租來的汽車衝撞無辜民眾。哈舍羅夫還說，犯嫌是單獨犯案，正調查可能的犯案動機，「我們不認為會有任何進一步的危險」。

德國明鏡周刊報導，犯嫌不在德國當局的恐怖主義和極端分子監控名單上，也沒被列入伊斯蘭主義者，具體動機尚不明。有德媒報導稱他的名字是Taleb A.，德國政府二○一六年給予他難民身分，他自稱是因不想接受沙烏地阿拉伯的「伊斯蘭神權政權統治」才逃離沙國，擁有德國的永久居留權，對伊斯蘭教批評不遺餘力。

Taleb A.在十一月的一連串社群發文中提出「自由沙烏地反對派的四項要求」，其中第一項就是要求德國關閉邊界、阻止非法移民。此人也批評德國前總理梅克爾的開放邊界政策是將歐洲伊斯蘭化。德國內政部長費瑟廿一日指，據信犯嫌持「伊斯蘭恐懼症」觀點。

英國廣播公司（BBC）報導，這起事件令人質疑德國安全體系出現漏洞。美國富豪馬斯克在X寫道，蕭茲應立刻下台，「（他是）無能的傻子」，這起事件則是「大規模失控移民（釀成）的直接結果」。

沙烏地阿拉伯外交部譴責這起事件，並代表利雅德慰問德國人民及受害者家屬，強調堅決反暴力。