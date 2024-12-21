強烈冷氣團影響 日本氣象廳：日本海一側22至23日可能下大雪

受到冬季型態氣壓分布及強烈冷氣團影響，北日本到西日本的日本海一側明天到後天可能下大雪。日本氣象廳呼籲民眾，要注意下大雪可能對交通產生影響。

日本氣象廳表示，明天起日本附近強烈冬季型氣壓分布，加上此時有強烈冷氣團流入，明天起到後天為止，從北日本到西日本的日本海一側可能下大雪。

預估到明天傍晚為止的24小時降雪量，關東甲信、新潟縣、東海地方約60公分；東北、北陸、近畿、中國地方（位於日本本州西部，有鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5縣）50公分。

預估到後天傍晚為止的24小時降雪量，東北、關東甲信、新潟縣70公分；東北、北陸40公分；近畿30公分。

日本氣象廳呼籲民眾注意降大雪可能對交通產生影響，也要注意可能樹木因積雪過多而傾倒、電線因積雪而停電、雪崩等的情形。