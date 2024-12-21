沙國聲明譴責德耶誕市集衝撞案 傳曾針對嫌極端主義貼文警告德國

美國CNN報導，沙烏地阿拉伯外交部發布聲明譴責德國東部城市馬德堡（Magdeburg）耶誕市集衝撞案，並聲援德國民眾和受害者家屬。這起案件傷亡人數目前增至4死、約205人受傷，其中41人命危，嫌犯是來自沙烏地阿拉伯的50歲精神病學和心理治療家塔利布（Talib Al-Abdulmohsen）。

沙國外交部在社群媒體發布聲明表示：「我國重申拒絕接受暴力的立場，並對罹難者家屬、德意志聯邦共和國、其政府和人民表達同情和誠摯的哀悼，也祝傷者早日康復。」

此外，沙國一名消息人士告訴路透，沙國曾在塔利布於社群媒體X發布威脅和平和安全的極端主義貼文後，警告德國當局。但路透指出，德國國內情報機構未立即評論此事。