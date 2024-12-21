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聖誕禮物怎挑？外媒調查2千人結果曝 近半數年輕人最想收到「它」
聖誕節將至，英媒周六（21日）引述一項調查指，相比其他實體禮物，年輕人更期待收到現金；而在所有年齡層中，收到以禮品卡和代金券作為的聖誕禮物，最受人們青睞。
英媒PA Media引述Cash Access與提款機網路組織Link研究指，49%的16至24歲受訪者，更樂意收到現金作為聖誕禮物。而在所有年齡層中，43%的受訪者更願意收到禮品卡和代金券；37%的受訪者更願意收到現金，排名第二；但有19%的受訪者則表示，不想收到有關金錢的聖誕禮物。
調查還指，81%受訪者表示，他們正考慮在今年聖誕節贈送金錢作為禮物，其中27%的人可能會送出20至50英鎊（約新台幣821至2053元），15%的人可能會送50至100英鎊（約新台幣2053至4106元），2%的人可能會送超過500英鎊（約新台幣2萬元）。
這項研究由民調機構YouGov和Enryo Consulting在11月代表Link對英國各地2,100人進行調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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