卡車失控撞巴士 玻利維亞重大交通事故釀13死、3傷

玻利維亞警方表示，一輛卡車今天在國內山區的公路失控撞上一輛巴士，造成至少13人死亡、3人受傷。

法新社報導，這起重大車禍發生在玻利維亞行政首都拉巴斯（La Paz）與奧魯洛市（Oruro）之間的一條公路，當局初步調查顯示，肇事卡車司機失控並撞上一輛巴士，警方持續進行調查。

上傳至社群媒體的照片可以看到，被撞的巴士旁邊有幾具遺體倒臥路上。

拉巴斯交警當局的官員告訴媒體，現場已確認13人喪生，還有至少3人受傷，傷患已被送到拉巴斯附近的醫院。

政府數據指出，約有1200萬人口的玻利維亞，每年平均多達1400人死於道路交通事故。