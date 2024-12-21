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德耶誕市集衝撞案增至4死、約205傷 嫌犯初步毒品檢測呈陽性

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
德國東部城市馬德堡當地時間20日傳出汽車衝撞耶誕市集事故，目前傷亡人數增至4死、約205人受傷。民眾21日在事故現場附近的教堂獻花哀悼亡者。圖／路透
德國東部城市馬德堡當地時間20日傳出汽車衝撞耶誕市集事故，目前傷亡人數增至4死、約205人受傷。民眾21日在事故現場附近的教堂獻花哀悼亡者。圖／路透

德國東部城市馬德堡（Magdeburg）當地時間20日傳出汽車衝撞耶誕市集事故。英國衛報報導，目前傷亡人數增至4死、約205人受傷，其中41人命危。嫌犯是來自沙烏地阿拉伯的50歲精神病學和心理治療家塔利布（Talib Al-Abdulmohsen）。德國媒體指出，塔利布犯案的當下可能受到毒品影響。

德國畫報（Bild）引述警方消息人士說法指出，警方在塔利布被捕後，使用「毒品拭子」（drug wipe）對他進行初步毒品檢測，結果呈陽性。

警方常使用這種「毒品拭子」，檢測嫌犯和醉酒駕駛是否使用毒品。只要將嫌犯的幾滴唾液滴在試紙上就能進行檢測。試紙可以檢測出嫌犯是否使用大麻、鴉片類藥物、古柯鹼、安非他命、甲基安非他命（俗稱冰毒）和苯二氮平類。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

德國 毒品

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