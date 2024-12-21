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曾到災區視察 日相參觀報導攝影展見「能登強震照」感觸良多

中央社／ 東京21日專電
日本首相石破茂。圖／法新社
日本首相石破茂。圖／法新社

日本首相石破茂今天上午參觀由東京寫真記者協會主辦的第65屆2024年報導寫真展（攝影展）。展場上約有300幀照片，包括今年一月發生強震的能登半島受災孩童的照片，讓他印象深刻，感觸良多。

2024年報導攝影展展出的照片包括今年一月能登強震受災孩童在災民收容所擠在棉被的照片、效力於美國職棒大聯盟道奇隊的日籍選手大谷翔平的照片、美國總統大選當選人川普（Donald Trump）競選期間遭槍傷的照片、烏克蘭遭俄羅斯侵略，民眾在戰火下生活的照片等。

石破觀展後在他今年9月當選自民黨總裁（黨主席）的照片上簽名寫：「內閣總理大臣 石破茂」。照片中的石破滿臉笑容地坐在總裁室的椅子上。

被媒體問及對此展哪一幀照片印象最深刻時，石破答說：「就是能登半島的照片。強震後，9月還發生大水災，災民哀嘆為何只有自己兩度受災。水災後，我曾到災區視察，深思國家應該對陷絕望深淵的災民做什麼事。」

石破表示，這與他想創設「防災廳」單位的構想有關。

被媒體問及對這一年的感想時，石破表示，「世界處於對立、分裂、戰爭與國內局勢混亂的情況多，這一年是歷史的轉捩點。」他還表示，「如何阻止對立、分裂、戰爭等情況，是我們明年的課題。這不僅是日本的課題，也是世界的課題」。

第65屆2024年報導攝影展於12月11日至22日在位於東京的日本橋三越百貨店本店本館7樓展出。巡迴展預定27日至2025年1月6日在銀座三越新館7樓，2025年1月11日至4月20日在橫濱市的日本新聞博物館展出。

強震 日本 石破茂

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