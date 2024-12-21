快訊

直擊／張惠妹大巨蛋開唱周杰倫花籃藏哏 小S又出招

綠委半夜破窗「只想打架」立院朝野亂鬥 韓國瑜原本計畫曝光

萬那杜強震過後重啟旅遊業 12月22日恢復商業航班

中央社／ 維拉港21日綜合外電報導
南太平洋島國萬那杜當局今天指出，近日發生造成至少12人喪命的近海強震。圖／美聯社
南太平洋島國萬那杜當局今天指出，近日發生造成至少12人喪命的近海強震。圖／美聯社

南太平洋島國萬那杜當局今天指出，近日發生造成至少12人喪命的近海強震後，將取消暫停商業航班的措施，以重啟對萬那杜至關重要的旅遊產業。

法新社報導，萬那杜近海17日發生規模7.3強震，使首都維拉港（Port Vila）部分建築倒塌並引發山崩。

強震不僅毀損當地供水系統、癱瘓網路，首都主要航運港口的營運也停擺。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）昨天晚間引述的政府數據顯示，目前為止已確認萬那杜強震導致12人死亡。

萬那杜已經進入為期7天的緊急狀態和夜間宵禁，但當地機場宣布，從發生強震以來暫停的商業航班將於12月22日恢復。

機場當局的聲明寫道：「跟所有機場機構密切協商後，我們很高興宣布，將於明天重新開放維拉港國際機場（Port Vila International Airport），供商業航空運作。」

強震 機場 萬那杜

延伸閱讀

美國假期人潮將至 陸空交通人數料創新高！AAA估1.19億人遠行

搶救機場大作戰 台灣助瓜地馬拉老舊航站重見光明

桃園機場啟動疏運計畫 迎戰耶誕、春節旅運高峰

專訪／77歲葉青還原骨裂現場！　機場輪椅代步不減瀟灑

相關新聞

德耶誕市集衝撞案增至4死、約205傷 嫌犯初步毒品檢測呈陽性

德國東部城市馬德堡（Magdeburg）當地時間20日傳出汽車衝撞耶誕市集事故。英國衛報報導，目前傷亡人數增至4死、約2...

2024「最失敗科技」出爐！麻省理工評選8大事件 其中1件牽扯台灣

《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）日前發表2024年「最失敗科技」。從畫出黑人女性教宗的...

買東西突遭刺…日本北九州中學生隨機被殺 逾萬人次學生不敢上學

日本北九州市小倉南區14日有兩名中學生在麥當勞排隊時，遭人刺殺，一死一傷。受傷的男學生說，他完全不認識兇手。福岡縣警前天...

卡車失控撞巴士 玻利維亞重大交通事故釀13死、3傷

玻利維亞警方表示，一輛卡車今天在國內山區的公路失控撞上一輛巴士，造成至少13人死亡、3人受傷

曾到災區視察 日相參觀報導攝影展見「能登強震照」感觸良多

日本首相石破茂今天上午參觀由東京寫真記者協會主辦的第65屆2024年報導寫真展（攝影展）。展場上約有300幀照片，包括今...

萬那杜強震過後重啟旅遊業 12月22日恢復商業航班

南太平洋島國萬那杜當局今天指出，近日發生造成至少12人喪命的近海強震後，將取消暫停商業航班的措施，以重啟對萬那杜至關重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。