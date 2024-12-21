萬那杜強震過後重啟旅遊業 12月22日恢復商業航班

南太平洋島國萬那杜當局今天指出，近日發生造成至少12人喪命的近海強震後，將取消暫停商業航班的措施，以重啟對萬那杜至關重要的旅遊產業。

法新社報導，萬那杜近海17日發生規模7.3強震，使首都維拉港（Port Vila）部分建築倒塌並引發山崩。

強震不僅毀損當地供水系統、癱瘓網路，首都主要航運港口的營運也停擺。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）昨天晚間引述的政府數據顯示，目前為止已確認萬那杜強震導致12人死亡。

萬那杜已經進入為期7天的緊急狀態和夜間宵禁，但當地機場宣布，從發生強震以來暫停的商業航班將於12月22日恢復。

機場當局的聲明寫道：「跟所有機場機構密切協商後，我們很高興宣布，將於明天重新開放維拉港國際機場（Port Vila International Airport），供商業航空運作。」