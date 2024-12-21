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買東西突遭刺…日本北九州中學生隨機被殺 逾萬人次學生不敢上學

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本福岡縣警逮捕持刀刺死中學女生的嫌犯。路透alamy
日本福岡縣警逮捕持刀刺死中學女生的嫌犯。路透alamy

日本北九州市小倉南區14日有兩名中學生在麥當勞排隊時，遭人刺殺，一死一傷。受傷的男學生說，他完全不認識兇手。福岡縣警前天（19日）逮捕43歲的平原政德，但在抓到嫌犯前，有1萬647人次學生不敢上學，抓到嫌犯後，仍有478人沒有上學。

調查總部透露，死者是國三學生中島咲彩，腹部被刺一刀，同為15歲的男學生是腰部被刺一刀。兩名學生都是該市同所中學的學生，當時他們正在麥當勞排隊等候訂購商品，行兇男子默默地用刀刺傷他們。男學生喊著：「我被一個完全不認識的人刺傷了」。

兩人隨後被送往醫院，約一個半小時​​後，女學生被確認死亡。男學生意識清醒，無生命危險。

福岡縣警方周四（19日）上午逮捕兇嫌平原政德。調查人員透露，事發前平原在現場附近駕車來回，警察懷疑他當時在物色襲擊的對象。直到事發當日的晚上8時10分，兩名受害者從補習班下課，進入麥當勞時，平原就把車停停在店外南端的停車場，並進入餐廳

在兩名中學生於店內排隊期間，平原停好車並進入店內，之後就是用利器刺向中島咲彩及另一名男生。平原犯案後立即離開店舖，開自己的黑色小客車駛回距離現場僅900公尺的住所。警方在周四將犯案車輛拖走，在車內搜出多把利刃，目前仍在調查哪一把才是犯案的兇刀。

福岡 餐廳 麥當勞

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