結婚8年從不提…45歲夫腦中風離世 妻申請遺屬津貼才知他每月「大筆支出」

縱使是面對相處多年的伴侶，依然會有不願傾訴的秘密，然而若為牽涉彼此權益的大事，仍需盡早與另一半講明才好。日媒報導，一名48歲的女子在丈夫過世後，為了申請遺屬年金給付，在準備相關資料時才發現，戶籍謄本上顯示丈夫曾有離婚紀錄，然而對方生前從未向她告知此事，後續更查出丈夫與前妻育有一子，令她相當傻眼。

日媒「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名伊藤香織的48歲女性，在8年前與小3歲的祐介（化名）結婚，因為晚婚，兩人也達成不生小孩的共識。

從事顧問相關工作的祐介，其薪資水準在同齡乃至業界內都是佼佼者。生活條件優渥、又無須養兒育女，兩人一直過著如新婚夫妻般甜蜜的生活。然而好景不常，在香織48歲這年，年僅45歲的祐介便因為腦中風過世了。

在處理完喪葬事宜後，香織也逐漸從悲痛中走出來面對現實。丈夫過世後，除了健康保險的退保是由生前任職的公司辦理外，戶長變更、喪葬津貼、遺屬年金等都需要香織一個個處理。

在日本，遺屬年金分為繳納國民年金者可申請的遺屬基礎年金，以及加入厚生年金（類似台灣的勞保制度）者可領取的遺屬厚生年金。但由於兩人未育有子女，因此香織只能申請遺屬厚生年金的給付。

不過，在準備申請所需的資料時，香織才得知，戶籍謄本上註有丈夫曾離過婚的紀錄，而對方生前從未向自己提及。大受打擊的她選擇進一步調查丈夫的背景，發現對方不僅與前妻有一個小孩，每月還會固定支付12萬日圓（約新台幣2.5萬元）的扶養費。

與此同時，香織也發現自己沒有領取遺屬厚生年金的資格了。根據相關法律條文，遺屬厚生年金的目的是照顧依靠死者維持生計之遺屬，其領取優先順序為，育有子女的配偶及子女、未育有子女的配偶、父母、孫子、祖父母。由於祐介生前會支付扶養費給與前妻所生的小孩，得以證明小孩需依靠他維持生計，這筆年金最終由對方獲得的可能性極高。

「為何不告訴我這件事呢」，香織曾經堅信兩人都是彼此的第一段婚姻，然而因祐介已經過世，她再無從得知對方隱瞞不說的理由。