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澳洲維州叢林野火失控 當局促數千居民急撤

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

澳洲維多利亞州（Victoria）的叢林野火今天失控，有關當局對維州西部地區數千名居民發出最高危險等級的撤離令。

路透社報導，警報範圍涵蓋維州首府墨爾本（Melbourne）以西約241公里的格蘭屏國家公園（Grampians National Park）附近地區，還包括僅有495名居民的霍爾峽（Halls Gap）等鄉鎮。

維多利亞州緊急情況服務（Victoria State EmergencyService）官網上寫道：「在情況變得太危險之前立刻離開是最安全的選項。」

緊急情況服務單位表示，其中一場大火是17日的雷擊引發，火勢在夜間延燒，目前已焚燒超過2萬8000公頃面積。

澳洲廣播公司（ABC）報導，約有400名消防員正在使用超過100輛灑水車和25架飛機撲救火勢。有關當局發布緊急警報，敦促約2500名居民立即撤離。

鄉村消防局（Country Fire Authority）副局長庫克（Gary Cook）對澳洲廣播公司表示：「風勢減弱後，火勢已趨於穩定。」

與2019到2020年摧毀相當於土耳其國土面積、奪走33條人命的「黑色夏季」（Black Summer）野火相比，近年夏季較為平靜，但有關當局警告，今年夏季的叢林野火風險極高，須高度警戒。

澳洲 警報

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