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日本火災頻傳 3地共釀8死6傷

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本今天清晨包括秋田縣等3地火災頻傳，總計在4處民宅奪走8條人命並造成6人受傷。另外，關東地方多數地區都被發布「乾燥注意報」，日本氣象廳呼籲民眾留意用火安全。

日本放送協會（NHK）報導，秋田縣能代市一處民宅今天清晨發生火災，警消在現場找到3具遺體，正在確認死者身分並調查起火原因。

失火民宅屋主是66歲佐藤洋一，火勢在起火後約3小時的上午7時過後被撲滅，但兩層樓的木造房屋全數燒毀。

警方表示，在玄關附近與其他場所總計發現3具遺體。民宅內共住4人，佐藤與50多歲妻子還有80多歲母親失聯，只有高中2年級的大女兒因燒傷被送醫，警方研判失聯3人不幸罹難，正在確認死者身分並調查起火原因。

福岡市一棟民宅今天清晨也發生嚴重火災，警消在現場發現2具遺體，正在確認死者身分。

這間民宅火警發生在清晨4時20分左右，屋內共住80多歲夫婦與3名女兒共5人，火災後大女兒與3女兒失聯。80多歲父親與2女兒受到燒傷送醫治療，80多歲母親沒有受傷。

而在神奈川縣橫須賀市，今天清晨4時過後也發生民宅起火燒毀意外，警消在現場發現2具遺體，正在確認死者身分。

這處民宅內共住有92歲屋主川福金丸、89歲妻子、51歲女兒及23歲孫子共4人，火災發生後川福與妻子失聯，女兒及孫子在避難時受傷被送醫治療，無生命危險。

同樣在橫須賀市，今天凌晨一處木造公寓也發生火警，造成70歲丈夫受傷及68歲妻子死亡。

報導指出，關東地方多數地區被發布「乾燥注意報」，由於天候持續乾燥，氣象廳呼籲民眾留意用火安全。

火災 遺體

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