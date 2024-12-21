人咧？酷航提前1.5小時起飛「未告知」 乘客到登機口見空蕩蕩傻眼

搭乘飛機時，都會提早到登機口，以免耽誤起飛時間。但是酷航11月卻發生一起離譜事件，他們提早1.5個小時起飛，有乘客沒接獲通知，結果沒登機，還錯過轉機，相當傻眼。對此，酷航也道歉了。

綜合外媒報導，一名乘客在今年11月1日凌晨4點50分，原本要從新加坡樟宜機場搭乘酷航TR456航班前往吉隆坡，在途中，他也不斷使用航班資訊的應用程式查看，但航班的起飛時間並沒改變。

「我到了登機口後，才發現已經空無一人。」當下乘客很驚慌失措，也沒有任何服勤人員向他解釋情況。隨後，他才得知班機提早1.5小時起飛了。

最後雖然酷航幫他換到了SQ104航班，但起飛時間是2個小時15分鐘後，因此導致他趕不上轉機的航班，影響了後面的三個行程，結果就是必須再買3張機票。

酷航回覆，公司因為「營運原因」更改航班起飛時間，一旦進行調整後，就會提供援助給受影響的乘客，包括重新安排其他航班等。酷航也證實，已經接獲該乘客對酷航航班的反應，客服團隊已聯繫乘客並提供了相應的幫助。