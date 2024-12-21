影╱汽車高速衝撞德國耶誕市集影片曝！至少2死68傷 醫師被捕

德國薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）首府馬格徳堡市（Magdeburg），當地時間20日傳出汽車衝撞耶誕市集事故，截至目前，已造成至少2人死亡、逾68人受傷，50歲嫌犯已被逮捕。

當地時間20日晚間7時許，一輛汽車衝撞馬格德堡一處熱鬧的耶誕市集，造成1名成人和1名幼兒在內2人死亡，另有68人受傷，其中15人重傷，不排除死亡人數還會增加。該市發言人萊夫（Michael Reif）透露，這起事件似乎是蓄意攻擊，傷亡人數眾多，警消正在現場救治。

薩克森-安哈特邦官員表示，嫌犯是一名來自沙烏地阿拉伯的50歲醫師，擁有德國的永久居留權，自2006年起就住在德國，平時在馬德堡南部城鎮執業。目前犯案動機尚不明朗。初步資訊顯示，嫌犯是單獨犯案，但警方懷疑肇事車輛內可能藏有爆炸裝置，已封鎖整個現場。

根據社群網路流傳的影片可見，一輛汽車高速衝向耶誕市集中的人群，多人被撞飛倒地，畫面怵目驚心。

一名在附近的馬德堡居民表示，她當時聽見許多警車和救護車的警鈴聲，心想一定是有可怕事件發生，「全身都在發抖」。

德國總理蕭茲在社群平台上發文，稱「我的心與受害者及其家人同在」，並感謝救援人員支援，他將於稍晚親赴馬格徳堡了解案情。

Terror and heinous attack on Magdeburg’s Christmas market.



Absolutely terrifying.https://t.co/oFaZGHZlWC — Zineb Riboua (@zriboua) 2024年12月20日