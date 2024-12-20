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阻止心理瘟疫攻擊孩子 美學者盼16歲前禁用社群媒體

中央社／ 台北20日電

現代父母習慣用手機餵養孩童，卻提供滋生心理瘟疫的溫床，美國社會心理學家海德特書寫「失控的焦慮世代」並提出解決處方，盼遏阻這遍及全球的疫病持續蔓延。

「失控的焦慮世代」（The Anxious Generation）是美國亞馬遜暢銷書，作者海德特（Jonathan Haidt）在書中揭露不少殘酷的數字，包括美國青少年（12-17歲）重鬱症患病率自2010年至2021年間，女孩患者激增145%、男孩也暴增151%，兩者自殘、自殺傾向也明顯攀升。青少年心理健康惡化現象不限於美國，英國、紐澳、加拿大與北歐地區的孩子們也有同樣情況。

海德特在接受中央社記者越洋專訪時指出，「智慧型手機」與「社群媒體」普及是孩童經歷「童年大重塑」的關鍵轉折點，尤其在2010年、配置前置鏡頭的手機問世後愈發嚴重。

海德特認為，當「以玩樂為主的童年」被「以手機為主的童年」取代，孩子們被吸入虛擬世界，逐漸對實體社交感到不安，自我價值降低；按讚與評論機制也使他們對外界認可變得過度敏感。

另一方面，當孩子們過度使用智慧型手機也帶來大量危害，海德特指出，孩子們出現一系列身心狀況，比如睡眠被剝奪、注意力碎片化、上癮、社交障礙、精神疾病。

為了對抗這場心理瘟疫持續蔓延，海德特也提出積極應對的處方，包括禁止14歲前孩童使用智慧型手機、16歲前禁止使用社群媒體、推行無手機校園以及讓孩子自由玩耍。

海德特承認，要改變遊戲規則並不容易，他也曾感到氣餒沮喪，就像當家長拿走孩子的手機時，孩子們可能會被同學孤立，因為其他人都在用，「若單打獨鬥，我們是無法實現目標的。」

海德特的論點並非無的放矢，現在美國已有十幾個州實施「無手機校園」政策，佛羅里達州也將社群媒體最低使用年齡提高到16歲。今年11月澳洲國會更通過的「社群媒體最低年齡門檻法案」，成為全球第1個立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體的國家。

海德特希望接下來能有更多國家、校園與家長一起加入，盼集大眾之力推動改革，讓數位健康危機下的孩子變得更健康、快樂、有意義。

社群媒體 美國

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