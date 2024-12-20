越捷捧場大陸飛機 租兩架ARJ21農曆年飛離島

中國商飛高層11月和越南總理范明正見面時表示，盼中國大陸生產的飛機可在越南營運。越捷航空日前呈遞公文，敘明要濕租兩架中國商飛的ARJ21，用於農曆年期間飛往離島的航班。

越南快訊（VnExpress）報導，越南廉價航空公司越捷航空（VietJet Air）12月17日在致函給越南交通運輸部與越南航空局的報告中提及前述規劃。濕租意即除了租飛機以外還會租用機組人員。

越捷航空已經和成都航空（Chengdu Airlines）簽約，預計從2025年1月15日起濕租兩架中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）的ARJ21。這兩架ARJ21將在農曆春節期間執飛從河內市及胡志明市前往昆島（Con Dao）的航班。

成都航空是第一家接收ARJ21的航空公司，並於2016年將其投入商業營運。

ARJ21是中國商飛生產的第一款渦輪引擎區域航線客機。然而越媒報導指出，這款飛機的引擎與核心裝置及零組件是來自美國與德國。

昆島是越南東南部離島，法國殖民時期被拿來關越南的政治犯，功能類似台灣早年的綠島。

昆島機場由於跑道較短，目前只能起降與ARJ21規格相當的飛機。今年3月初，在越南飛行展期間，中國商飛就有過一次示範飛行，當時以ARJ21載著60名乘客從胡志明市往返昆島。

越捷航空建議越南交通運輸部與越南航空局在合約的批准手續等給予協助，讓ARJ21可按計畫投入營運。與此同時，越捷也希望ARJ21的型別檢定證（TC-Type Certificate）可以獲得擴大批准。

中國商飛副總經理魏應彪11月初與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會見時表示，希望加強與越南企業的合作，以及和越捷航空深入洽談，促進中國商飛與越捷航空的合作成為新模式，讓中國大陸製造的飛機可以在越南營運。

中國商飛成立於2008年，是一家專門生產商用飛機的中國大陸企業，目前除了ARJ21以外，還有C919窄體客機。

報導指出，截至2024年8月，中國商飛已交付了140多架ARJ21給12家客戶。中國商飛的主要買家都是中國大陸企業，包括中國航空、東方航空、南方航空這三家中國大陸航空巨頭各訂購了35架。