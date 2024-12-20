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2023年日本狼師創新高 公立學校320名教職員被處分

中央社／ 東京20日專電
日本2023年度因為性犯罪、性暴力或性騷擾受到處分的公立學校教職人員多達320人，比前一年度增加79人，首次突破300人創下史上新高。示意圖／本報資料照片
日本2023年度因為性犯罪、性暴力或性騷擾受到處分的公立學校教職人員多達320人，比前一年度增加79人，首次突破300人創下史上新高。示意圖／本報資料照片

日本文部科學省今天公布的公立學校人事行政狀況調查顯示，2023年度因為性犯罪、性暴力或性騷擾受到處分的公立學校教職人員多達320人，比前一年度增加79人，首次突破300人創下史上新高。

每日新聞報導，儘管要求國家與地方政府必須展開預防性侵害培訓的「防止教員對兒童學生實施性暴力法」已經在2022年4月上路，但似乎尚未發揮完全的遏止效果。

文科省對此表示，「這些是絕對不容許的行為，我們對此極為重視，必須徹底加強防止性暴力措施。」

在被處分的320人當中，有157人因為對兒童或學生造成傷害而受到懲戒處分。以年齡來看，20多歲的有105人，占總人數的3成以上。受害者以所屬學校的兒童和學生最多，多達54.1％。其次是學校同僚，占15.9％，再者是其他學校的兒童和學生，占8.8％。

「防止教員對兒童學生實施性暴力法」限制過去對兒童和學生有性犯罪等紀錄者重返教職崗位，但是在2023年度受到處分的320人中，過去有處分紀錄的僅有5人。儘管各地都有推行禁止教職人員與學生透過社群媒體私下聯絡的政策，也有預防性侵害的相關培訓，但顯然都沒有阻止被處分人數的增加。

針對教職人員的性犯罪問題，預估日本在2026年度將實施類似英國的「日本版DBS」，可以讓校方確認與兒童有接觸的工作人員是否有過性犯罪紀錄。

DBS全稱為「披露和禁制服務」（Disclosure andBarring Service），是英國設立的一項官方紀錄文件，能查詢一個人過去是否有刑事罪行，或是被禁止從事與兒童、長者等保護對象相關的行業，俗稱「良民證」。日本眾議院已經在今年5月一致通過創建「日本版DBS」的法案。

受到懲戒處分或警告的全部教職人員有4829人，比前一年度增加257人，其中因為交通違規或事故被處分的人數最多，因為體罰而受到處分的人數減少了54人，來到343人。因為不當指導而被處分的人數增加91人，來到509人，創下歷史新高。

此外，2023年度因為精神疾病而請病假休職90天以上的公立學校教職人員在全國達到7119人，比前一年度增加580人，創下歷史新高，這個數字已經連續3年增加。

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