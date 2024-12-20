外國營養師呼籲「5種」食物別冰進冷藏 恐引發致癌風險

有些人會將沒吃完的食物、需保鮮的食材，一律存放在冰箱冷藏。但印度營養師桑格維提醒，有5種食材若是用錯保存方式放入冰箱，恐怕會導致食物中毒，亦或者提高致癌的風險。

印度臨床營養師桑格維（Jhanvi Sanghvi）日前在個人Instagram中發布了一則影片，提到不是所有食物都屬於冰箱，並列出5種絕對不能放入冷藏保存的食材，提醒民眾特別注意。

1.馬鈴薯

馬鈴薯冷藏會導致澱粉轉化為糖分，產生更甜的味道、口感變得粗糙，經由高溫烹調變質的馬鈴薯後，可能會產生名為丙烯酰胺（acrylamide）的有害物質。生馬鈴薯放在冰箱可能會有致癌風險，應存放在陰涼、通風的地方，避免陽光直接照射。

2.洋蔥

洋蔥放在冰箱會滋生黴菌，因多餘的水分剛好為真菌孢子的生長提供完美環境，若食用冷藏過的洋蔥，可能會導致嘔吐、胃痙攣和腹瀉。應將洋蔥存放在陰涼的地方，若要放進冷藏也可先將表面的水分擦乾，裝入保鮮袋中密封。

3.大蒜

大蒜在冷藏時會發芽、口感變差，嘗起來非常苦澀，同時會滋生黴菌和真菌，對健康有害。應保持蒂頭、外皮完整，整顆網裝吊掛在通風、陰涼、乾燥的地方，或是將蒜仁直接冷凍保存。

4.生薑

冷藏會導致生薑變得纖維化、乾燥，失去鮮味和風味。

5.香蕉

過於低溫會使香蕉褐化、凍傷，破壞它們的成熟過程。若要整串放冷藏記得包上報紙，放入塑膠袋中；單根保存則建議包上錫箔紙，延長保鮮期限。