雪梨跨年煙火將受鐵路罷工影響？取消恐損失20億元 警方憂心安全性

英國衛報報導，澳洲新南威爾斯省警局局長凱倫．韋伯（Karen Webb）20日表示，對於雪梨跨年煙火的安全性「深感憂心」，如果跨年煙火和鐵路罷工同時發生，她可能會建議取消跨年煙火。

澳洲非營利組織「新南威爾斯商會」（Business NSW）執行長亨特（Daniel Hunter）指出，若跨年煙火真的取消，可能產生9800萬澳元（約台幣20億元）的損失，雪梨的國際聲譽也將因此「需要花數年才能恢復」。

澳洲聯邦法院19日做出裁決，撤銷針對鐵路工會發動罷工的臨時禁令。禁令被撤銷後，雪梨的鐵路網絡19日稍晚開始出現中斷。聯邦法院作出裁決後的數小時內，多條線路車次被取消或中斷。新南威爾斯省交通部長喬．海倫（Jo Haylen）19日下午承認，在達成新的鐵路工人薪資協議前，政府也不確定列車服務的穩定性。

代表澳洲鐵路工人的澳洲鐵路、電車及公車工會（RTBU）先前呼籲四年加薪32%，並在不減薪的狀況下讓工人每周工作35小時。但RTBU和政府似乎還未能達成協議。