亞馬遜探險驚見「有蹼兩棲鼠」 國際保育組織發現27新物種
非營利環保組織「國際保育組織」（Conservation International）2022年在秘魯的亞馬遜雨林探險期間發現27個新物種，其中包括腳部長蹼，以水生昆蟲為食的「兩棲鼠」。
該組織旗下的快速評估計畫（Rapid AssessmentProgram）主任拉森（Trond Larsen）本週告訴路透社，科學家也發現一種長刺毛的老鼠、一種松鼠、8種魚、3種兩棲類和10種蝴蝶等新物種。
他還說，調查人員還發現另外48種可能的新物種，不過仍須進一步研究確認。
這些新物種是在秘魯一個原住民領域和村莊阿托馬約（Alto Mayo）保護區發現，當地有多個生態系統。
拉森說：「發現這麼多哺乳和脊椎動物新物種確實令人難以置信，尤其是在像阿托馬約這樣深受人類影響的景觀之中。」
那次探險於2022年6月至7月間進行，由13名科學家和當地技術人員，以及原住民團體成員組成。
這些新物種當中，拉森特別介紹擁有堅硬毛皮的刺鼠、兩棲鼠，以及一種只有14公分的侏儒松鼠。
「（這種松鼠）很容易放入掌中，可愛而美麗的栗棕色，速度非常快，牠跳得很快，躲在樹上。」
探險隊在為期38天探險行動中使用相機陷阱、生物聲學感測器和DNA採樣，總共記錄到2046個物種，其中黃尾絨毛猴、樹猴等49種被列為受威脅物種。
拉森表示，這些發現再度凸顯這個地區亟需保護。
拉森強調：「除非現在採取行動保護這些地點、協助恢復部分地貌，否則從長遠來看，牠們很可能不會持續存在。」
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