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日本運送撞地事故魚鷹機 船運費用逾4000萬元

中央社／ 東京20日綜合外電報導
圖為駐日美軍的V-22「魚鷹」式傾斜旋翼機示意圖，非當事飛機。 （路透資料照片）
圖為駐日美軍的V-22「魚鷹」式傾斜旋翼機示意圖，非當事飛機。 （路透資料照片）

日本一架魚鷹型運輸機曾於10月撞擊地面致機身受損，陸上自衛隊已把事故機裝載到船舶上，據悉從沖繩縣與那國島運到千葉縣的海運費用達2億2000萬日圓（約新台幣4600萬元）。

日本陸上自衛隊一架V-22魚鷹型運輸機（V-22Osprey）10月參加自衛隊和美軍共同實施的「利劍」（Keen Sword）演習，欲從沖繩縣與那國駐屯地起飛時失去平衡，造成左翼下部撞擊地面受損，幸無人受傷。

陸上自衛隊事後一度全面停飛17架魚鷹機，後來認定事故原因是人為疏失，並重啟魚鷹機的飛行任務。

日本「朝日新聞」、「讀賣新聞」報導，陸上自衛隊指出，昨天為了把這架事故機從與那國駐屯地運到港口，當天上午一度在與那國島部分路段實施交通管制。

事故機已經裝載到船舶上，之後將被運往千葉縣的木更津駐屯地，船運部分委託民間船舶公司負責，簽約金額達2億2000萬日圓，預計明年1月運抵目的地。

日本 沖繩 自衛隊 魚鷹

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