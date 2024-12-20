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CNN整理 2025年全球恐怕無法再前往的「8個」旅遊景點

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊是現代民眾普遍喜歡的度假方式。示意圖／ingimage
出國旅遊是現代民眾普遍喜歡的度假方式。示意圖／ingimage

隨著交通與科技的發達，出國旅遊早已成為民眾喜愛的度假方式，不過也因太過方便，導致許多景點湧入過多觀光客，流失原先富含的自然特色。CNN整理出2025年全球計畫關閉的8個旅遊景點，民眾恐怕無法再前往參觀。

CNN（有線電視新聞網）日前整理出全球各地8項計畫在2025年關閉的旅遊景點，有些因自然災害造成建築物破損；有些則是面臨現代經濟挑戰而受到威脅。

1.美國拉斯維加斯－火鶴飯店（Flamingo）

火鶴飯店於今年5月宣布關閉，進行為期3年的翻新，將於2027年以Hard Rock Las Vegas的名義重新開放。

2.法國巴黎－變裝歌舞廳（Chez Michou）

變裝歌舞廳2020年因老闆去世逐漸陷入經濟困難，近期宣布將結束營業。

3.美國紐約－魯賓藝術博物館（Rubin Museum of Art）

魯賓藝術博物館於今年10月結束營業，將轉型為無實體空間的美術機構，以出借、巡迴的方式展出。

4.美國紐約－瑞典攝影博物館（Fotografiska）

瑞典攝影博物館於今年9月底關閉，計劃搬遷。

5.美國南加州－玻璃教堂（Wayfarers Chapel）

玻璃教堂因土質疏鬆、建築物安全問題，計劃搬遷。

6.日本京都－祇園

祇園因觀光客在街上搶拍表演的藝伎，影響當地居民，地方議會投票封鎖許多巷弄。

7.美國西雅圖－電腦博物館（Living Computers: Museum + Labs）

電腦博物館2020年受新冠肺炎影響一直未重新對外開放，今年6月宣布將永久關閉，博物館館藏都將被拍賣。

8.美國猶他州－雙拱門（Double Arch）

雙拱門因自然風雨侵蝕而有坍塌風險。

圖為美國猶他州雙拱門。圖／ingimage
圖為美國猶他州雙拱門。圖／ingimage

出國旅遊 日本 景點 法國 美國 觀光客

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