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CNN整理 2025年全球恐怕無法再前往的「8個」旅遊景點
隨著交通與科技的發達，出國旅遊早已成為民眾喜愛的度假方式，不過也因太過方便，導致許多景點湧入過多觀光客，流失原先富含的自然特色。CNN整理出2025年全球計畫關閉的8個旅遊景點，民眾恐怕無法再前往參觀。
CNN（有線電視新聞網）日前整理出全球各地8項計畫在2025年關閉的旅遊景點，有些因自然災害造成建築物破損；有些則是面臨現代經濟挑戰而受到威脅。
1.美國拉斯維加斯－火鶴飯店（Flamingo）
火鶴飯店於今年5月宣布關閉，進行為期3年的翻新，將於2027年以Hard Rock Las Vegas的名義重新開放。
2.法國巴黎－變裝歌舞廳（Chez Michou）
變裝歌舞廳2020年因老闆去世逐漸陷入經濟困難，近期宣布將結束營業。
3.美國紐約－魯賓藝術博物館（Rubin Museum of Art）
魯賓藝術博物館於今年10月結束營業，將轉型為無實體空間的美術機構，以出借、巡迴的方式展出。
4.美國紐約－瑞典攝影博物館（Fotografiska）
瑞典攝影博物館於今年9月底關閉，計劃搬遷。
5.美國南加州－玻璃教堂（Wayfarers Chapel）
玻璃教堂因土質疏鬆、建築物安全問題，計劃搬遷。
6.日本京都－祇園
祇園因觀光客在街上搶拍表演的藝伎，影響當地居民，地方議會投票封鎖許多巷弄。
7.美國西雅圖－電腦博物館（Living Computers: Museum + Labs）
電腦博物館2020年受新冠肺炎影響一直未重新對外開放，今年6月宣布將永久關閉，博物館館藏都將被拍賣。
8.美國猶他州－雙拱門（Double Arch）
雙拱門因自然風雨侵蝕而有坍塌風險。
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