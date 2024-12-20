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日本治安變壞？犯罪白書首提「暗黑打工」 犯案數時隔19年增加

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
法務省公布2024年版的《犯罪白書》。2023年刑案移送人數為18萬3269人，比前一年增加8.2%。路透社
法務省公布2024年版的《犯罪白書》。2023年刑案移送人數為18萬3269人，比前一年增加8.2%。路透社

日本法務省20日公布2024年版的《犯罪白書》。2023年刑案移送人數為18萬3269人，比前一年增加8.2%，是時隔19年首次增加。法務省分析認為，這與新冠疫情趨緩，人流恢復有一定關聯。此外，白書首次提及以高收入為誘餌、招募執行者的「暗黑打工」。

白書指出，暗黑打工因徵人容易，最終牽連重大刑案，已成為日本的社會問題，指其背後可能涉及匿名與流動型的犯罪集團（特流）。

此外，網絡犯罪達1萬2479件，比前年增加0.9%，創新高；詐騙案7212件，同比增加8.6%。法務省相關負責人表示，暗黑打工可能導致網絡犯罪和詐騙案增加。

此外，2024年版白書聚焦於女性犯罪者。2023年女性在總送檢人數占19.5%，其中57.1%涉犯竊盜。白書還提到，女性受刑人中有憂鬱症等精神疾病的比例高達53.5%，是男性受刑人的兩倍以上。法務省強調，有必要依女性面臨的困難提供幫助。

打工 日本 詐騙

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