赴日旅遊注意！關空特急HARUKA不停京都站 2029年後改停這處

為緩解京都車站過度擁擠的現況，JR西日本計畫讓關西機場特快HARUKA（遙號列車）在2029年度以後，改停在距離京都站5.5公里外的山科站，不再停靠京都站，希望成為前往東山和祇園等觀光地的替代路線，藉此分散乘車人潮。

讀賣新聞報導，2023年度京都站的JR在來線每天有33萬人次上下車，恢復疫情前八成水準。與關西機場連接的「遙號」在發車與抵達時段，京都站常擠滿拖著行李箱的外國旅客，有時寸步難行。

目前，遙號每天往返60班，除直通滋賀縣野洲方向的5班，其餘55班均以京都站為起點和終點。多數外國旅客在京都車站上下車，使市營地下鐵烏丸線及市區公車的擁擠更為惡化。

JR西日本因此相中東海道線山科車站。該站離京都車站搭電車約5分鐘，2023年度每天上下車人次約為6.5萬，僅為京都車站的五分之一，空間相對寬裕。從山科站換乘市營地下鐵東西線，僅需約9分鐘即可抵達靠近東山和祇園的三條京阪車站。這條迂迴路線前往熱門景點如平安神宮和八坂神社，可能比在京都站前排隊等市區公車更便利。