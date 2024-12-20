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迷昏妻子供50男性侵 法恐怖丈夫判關20年

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
遭前夫策劃對她下藥以供數十名陌生人性侵長達十年的女性吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot），已成為女權主義代表人物，她表示施虐者應該感到羞恥。 歐新社
遭前夫策劃對她下藥以供數十名陌生人性侵長達十年的女性吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot），已成為女權主義代表人物，她表示施虐者應該感到羞恥。 歐新社

法國七十二歲男子畢立可承認在近十年間使用鎮靜劑將七十二歲的妻子吉賽兒迷昏，邀請在網路上認識的至少五十名男子性侵她。紐約時報報導，畢立可十九日遭法院以加重性侵罪和其他罪名判處廿年監禁，是這類罪名最高刑期。

這個案件震驚法國，引發法國對於性侵問題進行深度討論，受害者吉賽兒選擇放棄匿名站出來指證加害者，成為女性主義英雄。畢立可幾年前被捕後，吉賽兒已跟他離婚。

五名法官共同在南部城市亞維儂擠滿人的法庭上宣布這項判決。法官並判決，五十名在吉賽兒昏迷時性侵她的被告有罪。檢方要求對這些被告判處四年至十八年刑期，幾乎所有被告都被控性侵昏迷的吉賽兒，不過法官最終將這些被告判處三年至十五年徒刑，其中二人被判緩刑。

畢立可在二○二○年被捕，他承認在妻子的飲食裡加入安眠藥，趁她昏迷時與其他男子性侵她。畢立可拍下這些男子性侵妻子的數千支影片和照片，警方之後使用這些影像辨認身分，追蹤和指控這些男子。

此外，畢立可還拍攝並散布女兒和兩個媳婦的裸露照片。

畢立可在三個月的審判中認罪，並向家人道歉。他還表示，所有被邀請到家中的陌生人都知道，他的前妻對發生在她身上的事完全不知情。許多被告則否認指控，聲稱他們以為這是夫妻雙方自願的性遊戲，並辯稱如果丈夫同意就不構成性侵。

紐約時報指出，吉賽兒放棄匿名讓審判公開，其勇氣在法國廣受景仰。她的面貌出現在晚間新聞節目、報紙頭版、牆上的塗鴉，及全國抗議者所舉的標語牌上。

當有罪判決消息傳出時，法院外的支持者發出歡呼聲。吉賽兒隨後表示感謝所有支持者，並說她完全不後悔讓審判公開，「這樣社會才能看到發生了什麼事」。

性侵 法國 紐約時報

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