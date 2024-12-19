法男對妻下藥供50男性侵案總刑期遠低於檢方求刑 律師：可能為防上訴
美國CNN報導，一名頂尖人權律師表示，她對於法官對法國72歲女子吉賽兒（Gisèle Pelicot）遭集體性侵案中許多被告「從寬判決」感到驚訝，但也解釋法官判決比檢方求刑還短的原因，推測可能是為了防止遭定罪的人上訴。CNN統計，這起案件51名被告的監禁總刑期共441年，遠低於檢方求處的652年。
「歐洲反對針對女性暴力協會」主席、人權律師凱瑟琳．勒．馬格雷斯（Catherine Le Magueresse）告訴CNN：「審理此案地方法官的策略可能是為了阻礙被告提出上訴，他們故意判處較短刑期，讓那些被定罪的男子不會對這個判決提出上訴。」
馬格雷斯說，上訴對受害者吉賽兒而言是「可怕的」，「我們都知道她經歷那幾周審判有多麼艱難」。不過，她也補充，檢方如果認為判決過於寬鬆，也可提出上訴。兩造都有10天時間決定是否提出上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言