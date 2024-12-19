法男對妻下藥供50男性侵案總刑期遠低於檢方求刑 律師：可能為防上訴

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
遭51名男子集體性侵的72歲法國女子吉賽兒（中）19日在南部城市亞維儂法庭聆聽判決後，離開法庭並向媒體發表談話。法新社
遭51名男子集體性侵的72歲法國女子吉賽兒（中）19日在南部城市亞維儂法庭聆聽判決後，離開法庭並向媒體發表談話。法新社

美國CNN報導，一名頂尖人權律師表示，她對於法官對法國72歲女子吉賽兒（Gisèle Pelicot）遭集體性侵案中許多被告「從寬判決」感到驚訝，但也解釋法官判決比檢方求刑還短的原因，推測可能是為了防止遭定罪的人上訴。CNN統計，這起案件51名被告的監禁總刑期共441年，遠低於檢方求處的652年。

「歐洲反對針對女性暴力協會」主席、人權律師凱瑟琳．勒．馬格雷斯（Catherine Le Magueresse）告訴CNN：「審理此案地方法官的策略可能是為了阻礙被告提出上訴，他們故意判處較短刑期，讓那些被定罪的男子不會對這個判決提出上訴。」

馬格雷斯說，上訴對受害者吉賽兒而言是「可怕的」，「我們都知道她經歷那幾周審判有多麼艱難」。不過，她也補充，檢方如果認為判決過於寬鬆，也可提出上訴。兩造都有10天時間決定是否提出上訴。

CNN 人權

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