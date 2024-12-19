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90年來最強風暴肆虐法國馬約特島災情慘 馬克宏抵達當地視察

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
風暴奇多（Chido）侵襲馬約特島所在群島5天後，位於這個法國最貧困海外領土的官員，只能確認31人死亡。奇多是90年來肆虐這個群島最強烈的風暴。圖／法新社
風暴奇多（Chido）侵襲馬約特島所在群島5天後，位於這個法國最貧困海外領土的官員，只能確認31人死亡。奇多是90年來肆虐這個群島最強烈的風暴。圖／法新社

一名法新社記者表示，搜救人員分秒必爭搜尋生還者之際，法國總統馬克宏今天抵達馬約特島，視察這個位於印度洋，遭強烈氣旋「奇多」肆虐而災情慘重的島嶼。

馬克宏（Emmanuel Macron）的專機於當地時間上午10時10分抵達馬約特島（Mayotte），與他一道的還包括約莫20名醫護與民間搜救人員，以及4公噸的食物與衛生用品。

路透社報導，數千人恐怕不幸喪命，不過風暴奇多（Chido）侵襲馬約特島所在群島5天後，位於這個法國最貧困海外領土的官員，只能確認31人死亡。奇多是90年來肆虐這個群島最強烈的風暴。

島上許多地方仍是聯外道路中斷，首府馬穆楚（Mamoudzou）與其他地區降豪大雨，使得棚戶區棚戶房遭風暴夷為平地的數以千計民眾的情況更加混亂。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏此行也將視察醫院及住宅區並會晤官員。在野黨政要指控馬克宏政府向來忽視馬約特島。

法國政府今天宣布，針對重要物資包括瓶裝水與建材實施價格管制，醫護人員則表示，由於亡者遺體未掩埋加上民眾難以取得乾淨飲用水，他們將面臨疾病的激增。

官員示警，由於大批來自葛摩聯邦（Comoros）、馬達加斯加和其他國家的無證移民群聚馬特約島，因此難以釐清究竟島上多少人因風災喪命。

法國 風暴 馬克宏

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