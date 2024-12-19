未按規定做好垃圾分類 日本福島市將祭終極手段公布姓名

日本垃圾處理規則堪稱全世界最嚴格，一些不熟規定的居民覺得垃圾分類錯綜複雜，而在日本東北福島縣的福島市，情況變得更加事關重大。因為從2025年3月開始，福島市政府將仔細檢查違反規定的垃圾袋，例如沒有進行正確分類或超過尺寸限制，並在某些情況下，公開違規丟垃圾的人姓名。

BBC與每日新聞報導，日本每個城市都有自己的垃圾處理規定，許多城市會打開垃圾袋檢查，京都市與長崎縣佐世保市等地也允許公開違規丟垃圾的企業，但福島市據信是第一個將公布違規個人姓名的城市。

根據福島市規定，垃圾袋必須在每天早上8點半前放在收集點，但不能在前一天晚上就丟，而不同類型的垃圾分為可燃、不可燃垃圾和可回收，按照不同的時間表收走。超過規定尺寸的垃圾，像是家電與家具，則必須預約以單獨收走。

福島市2023年通報超過9000件垃圾違規案件，回收業者目前不會收走不遵守處理規定的垃圾，而是在垃圾袋貼上告知違規的黃色貼紙。居民必須把違反規定的垃圾帶回家重新分類，希望回收業者下次過來時能過關被收走。

根據福島市議會18日通過的新規，市府職員將會在違規的垃圾袋貼上紅色警告貼紙，如果垃圾一周後仍未依規定分類，就會在回收後開封仔細檢查，嘗試透過郵件等物品查出違規者身分。他們將收到口頭警告，接著是書面勸告，最後才是終極手段，即在政府官網公開姓名。出於隱私考慮，垃圾檢查將私下進行。

福島市市長木幡浩表示，新規定意在促進垃圾減量和採取正確處置方法。每日新聞引述市府說法報導，「將不遵守規則、不遵循市府指引和勸告的惡意垃圾產生者公布姓名，並無任何違法之虞」。