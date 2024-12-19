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法國72歲尪迷昏妻供逾50男性侵震驚民眾 法院判決出爐

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。法新社
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。法新社

法國72歲男子畢立可（Dominique Pelicot）承認近10年間使用鎮靜藥物將72歲的妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot）迷昏，邀請在網路上認識的至少50名男子性侵她。紐約時報報導，畢立可19日遭法院以加重性侵罪和其他罪名定罪，判處20年監禁，是這類罪名最高刑期。

這個案件震驚法國，引發法國對於性侵問題進行深度討論，受害的吉賽兒選擇站出來指證加害者，成為女性主義英雄。畢立可幾年前被捕後，吉賽兒已跟他離婚。

五名法官共同在南部城市亞維儂擠滿人的法庭上宣布這項判決。審判長阿拉塔也判決，50名在吉賽兒昏迷時性侵她的被告有罪，會在稍後宣布刑期。

畢立可在2020年被捕，他承認在妻子的飲食裡加入安眠藥，趁她昏迷時與其他男子性侵她。畢立可還拍下這些男子性侵妻子的數千支影片和照片。警方之後使用這些影像辨認身分，追蹤和指控這些男子。

紐約時報指出，吉賽兒放棄匿名讓審判公開，其勇氣在法國廣受景仰。她的面貌出現在晚間新聞節目、報紙頭版、牆上的塗鴉，及全國抗議者所舉的標語牌上。

性侵 法國 紐約時報

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