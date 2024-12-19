南極海冰消退數量破紀錄 研究曝：引發風暴更頻繁出現

根據今天發表的一項研究顯示，2023年南極海冰消退數量破紀錄，導致南冰洋（Southern Ocean）一些新近無冰地區出現更頻繁的風暴。

科學家目前已經知道南極海冰的消失會造成企鵝數量減少，導致冰架在溫暖的水域融化，並阻礙南冰洋吸收二氧化碳。

但這項發表在「自然」（Nature）期刊的新研究探討另一個後果：從海洋到大氣層的熱量流失增加，以及相關的風暴增加。

自從2016年以來，南極海冰持續大規模減少，但不像2023年這樣，未能在冬季恢復過來的海冰數量破紀錄。

在這項研究中，英國國家海洋中心（ National Oceanography Centre）的喬西（Simon Josey）及同事聚焦在2023年海冰消退程度異常高的3個地區。

他們利用衛星影像、海洋和大氣數據，以及風力與溫度測量發現，一些新近無冰的地區與2015年之前較穩定的時期相比，熱量流失增加1倍。

研究人員發現，在這些先前被冰雪覆蓋的地區，「大氣風暴頻率增加」。

「在海冰減少地區，與1990年到2015年相比，2023年6月到7月的風暴頻率每月增加多達7天。」

這項研究還說，海冰減少造成的熱量損失可能對海洋循環方式和更廣泛的氣候系統產生影響。

海洋是重要的氣候調節器和碳匯，儲存超過90%因溫室氣體排放而被滯留地球表面附近的多餘熱量。