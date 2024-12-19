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越南國際國防展登場 總理范明正喊：加強國防對外合作

中央社／ 河內19日專電
2024年越南國際國防展19日在越南首都河內市揭開序幕，越南展示自2022年以來自行研發生產的69種武器。圖／中央社
2024年越南國際國防展19日在越南首都河內市揭開序幕，越南展示自2022年以來自行研發生產的69種武器。圖／中央社

2024年越南國際國防展今天登場，越南總理范明正致詞時表示，越南加強與擴大國防對外合作，以共同應對安全挑戰，並依照國際法防止衝突和戰爭發生，盼為世界和平做出貢獻。

2024年越南國際國防展今天在越南首都河內市嘉林機場舉行，包括美國、俄國、法國、印度、日本，以及彼此曾交戰的伊朗、以色列等共計49個國家、240多家企業參展，並有66個國際代表團出席觀展。

范明正（Pham Minh Chinh）致詞時強調，越南是個愛好和平的國家，在國際關係中重義、重情、重公道。一貫奉行獨立自主、多邊化、多樣化的對外政策，是世界各國的好朋友、值得信賴的夥伴，是國際社會積極、負責任的一員。

他指出，越南主動加強與擴大國防對外合作，以增進友誼、互相了解、展現誠意及建立信任來共同應對安全挑戰，根據國際法基本原則避免衝突、防止戰爭，為地區乃至世界的和平繁榮與合作發展作出貢獻。

他還重申，越南堅定奉行「四不」國防政策，不加入軍事同盟、不與任何國家結盟對抗其他國家、不允許外國在越南境內設立軍事基地或利用越南領土對抗其他國家、在國際關係中不使用武力或以武力相威脅。

這是越南繼2022年第二度舉辦國際國防展，活動目的與意義是為了紀念越南人民軍建軍80周年暨越南全民國防日35周年。越南作為東道主，一共有77個單位參展、展示自2022年以來自行研發與生產的69種武器。

越南國防工業總局技術管理局副局長阮光輝（Nguyen Quang Huy）表示，越南在現場展示的所有武器，從步槍、火炮到彈藥，以及供陸軍如裝甲兵和空軍等各軍種的裝備，都已具備自主生產的能力，確保滿足技術和戰鬥需求。

這次展覽總面積超過10萬平方公尺，是上屆的兩倍。全球兩大武器生產國美國與俄羅斯分別有13家企業參展，還設置戶外展區；上次缺席的中國這次則有北方工業集團（NORINCO）等2家企業參展。

參觀民眾阮玉雲江（Nguyen Ngoc Van Giang）認為，許多國家前來共襄盛舉，說明越南在國際上的地位正不斷提升。越南現在已能自主生產一些武器和裝備用於國防事業和保衛國家，「我感到非常自豪」。

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