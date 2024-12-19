影／拒絕用跨性別稱呼叫學生 愛爾蘭師不肯離校被判入獄

愛爾蘭一名篤信基督教的老師拒絕以「他們」（they）來稱呼一名跨性別學生，遭到校方停職。不過這名老師不願意遵守這項禁令，依然到校工作，結果因違反法院命令而被關押超過450天；就連他的父親也因在法庭上與警察發生衝突，遭判入獄2個月。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名遭停職的老師伯克（Enoch Burke），是一名歷史與德語教師，原本任職於威爾遜醫院學校（Wilson's Hospital School）。2022年5月，校方因伯克拒絕稱呼一名跨性別學生為「他們」，而展開內部調查，並對他處以「帶薪停職」。

然而，伯克不僅未遵守這項處分，還堅持到校，並坐在一間空教室內，宣稱自己「來教書」。校方隨後向法院申請禁制令，禁止他進入學校校園或進行教學。但伯克無視禁令，繼續到校，導致他在2022年9月因藐視法庭罪被逮捕並判入獄。

伯克在法院上明確表示，他不會妥協基督教信仰，並堅持道：「我不會稱一個男孩為女孩。變性主義（Transgenderism）違背了我的基督教信仰，也牴觸了愛爾蘭教會的信條和校方價值觀。」

2023年3月，伯克的家人再次上法院，想提起上訴，推翻停職的判決，不過遭到法院駁回。審判結束時，伯克的父親肖恩．伯克（Seán Burke）在法庭上與警方發生激烈衝突，導致一名員警受傷。

法院裁決，肖恩的行為是「故意施加暴力」。儘管法官門羅（Ronan Munro）表示，由於肖恩沒有任何前科，可以簽署「和平保證書」，保證一年內「保持和平，表現良好」，藉此換取緩刑。但肖恩拒絕簽署這項保證書，堅持捍衛自己的立場。法官最終判處他2個月監禁，並當庭將他收押。

📸 Watch: Christian teacher who refused to use trans pupil’s preferred pronouns jailed for third time pic.twitter.com/KLpcM6lAd4 — The Telegraph (@Telegraph) 2024年9月3日

伯克家族的10名子女全都由母親瑪蒂娜（Martina Burke）在家自學，瑪蒂娜還在卡斯爾巴（Castlebar）開辦了一所「伯克基督教學校」（Burke Christian School），致力於推廣福音派的信仰價值。伯克在校內堅持不使用跨性別學生的「他們」作為代名詞，認為這麼做違反了聖經教義，也因此展開這一場「信仰之戰」。目前全案仍在審理中，伯克預計將於本週五再次到法院接受判決審查。