強烈冷氣團影響…日本多地初雪提前報到 東京都鬧區提早近1個月
日本多地受到強烈冷氣團流入影響，東京都鬧區、大阪市、京都市、奈良市，以及南邊的九州局部地區今天降下初雪，其中東京都鬧區比去年冬季提早將近1個月見到初雪。
「讀賣新聞」報導，日本氣象廳指出，負責觀測的職員今天上午確認，東京都港區雨中帶雪，宣告降下初雪，比往年平均提早15天，比去年冬天早25天。
除此之外，關東地區昨晚至今天清晨，包含橫濱市與埼玉縣熊谷市等地，也觀測到降下初雪。
位於近畿地區的大阪市、京都市、奈良市今天也降下初雪，大阪市與奈良市僅比去年提早2天，而京都市的初雪則比去年早了20天。
另外，四國地區的高知市，以及日本南邊的九州地區熊本市、長崎市等地今天也降下初雪。
「長崎放送」（NBC）報導，長崎地方氣象台指出，攝氏零下33度以下的強烈冷氣團流入九州北部地區上空5500公尺處，導致長崎縣內5處觀測點測得今年入冬最低氣溫，其中雲仙岳地區觀測到攝氏零下1.2度、長崎市攝氏3.7度。
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