西藏博物館收藏血淚文物 向外界呈現藏人最苦痛經歷

西藏博物館內一張中國「和平解放西藏進軍路線圖」大大掛在牆上,一旁還展示一名被逮捕藏人照片,及當時入獄時穿的囚衣、被戴上的手銬等;西藏博物館收藏這些血淚文物,向外界呈現藏人最苦痛的經歷,也是對中國最沈重的控訴。

為了提升外界對西藏、藏人文化的認識,西藏博物館(Tibet Museum)竭力蒐集、保存各種文物,以藏人自己的角度為出發點,讓世人真正的瞭解西藏,近期館內常設展「我是藏人,這是我的故事」(I am Tibetan and This is my story),正以不同於中國、歐洲、北美對西藏的角度,描繪出真正屬於西藏與藏人的故事。

西藏博物館館員納旺多傑(Nawang Dorjee)告訴中央社記者,館內蒐藏許多藏人的文物,目的是要將這些東西背後的故事保存下來,他說:「我們希望藉由這些東西,來講述西藏的歷史,及藏人正在經歷的故事。」

展場中透過服飾、宗教、食物、文學的展示,讓人認識西藏豐富的文化,並以依時間軸記載的方式,展現了西藏的每一個重要時刻,另外還利用照片、實物、歷史文獻,呈現到中國對西藏的迫害,藉影片、訪談、照片記錄藏人的抵抗,用物品、檔案敘述藏人流亡的歷史。

其中館內一面白牆上,一張「和平解放西藏進軍路線圖」記錄了中國1950年1月到1951年12月間,朝西藏進軍的史實,旁邊投影呈現的是藏人在中國軍方進逼的脅迫下,舉起雙手並遭集中管理的無聲黑白影片。

一名藏人黑白照片旁的玻璃櫥窗,展示了他在入獄時穿的囚衣、戴的手銬等物品,還有一張「釋放證明書」。上面明白記載,當年30歲的他,是因為「包庇罪」被判有期徒刑2年並被剝奪政治權利。這些文物,呈現藏人最苦痛的經歷,也是對中國最沈重的控訴。

館內另一個展示的重點,是介紹西藏精神領袖達賴喇嘛(Dalai Lama)傳達的訊息及其在國際間的影響力。

來西藏博物館參觀的澳洲民眾哈特(Melissa Hart)說,最感興趣的是與宗教、達賴喇嘛相關的哲學,除此之外,西藏流亡政府既豐富又令人悲傷的過往,同樣令人著迷,這一切都很有意思。

除此之外,也有展品呈現新一代藏人在世界各地生活,於文學、藝術、體育、醫學、教育、學術和政治領域上成功的故事。