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加拿大敲定潔淨電力法規 電網淨零延後至2050年

中央社／ 渥太華18日綜合外電報導
加拿大能源與天然資源部長威金森。圖／路透社
加拿大能源與天然資源部長威金森。圖／路透社

加拿大近日公布「潔淨電力法規」（Clean Electricity Regulations,CER）的最終版本，目標擺在2050年底前使電網達成淨零排放，放棄先前2035年底前達標的計畫。

路透社報導，政府官員在簡報中表示，參考一些省分和能源產業的意見後，渥太華當局決定把原本的目標調降。相關意見認為，原本法規草案內的期程恐導致加拿大電力供應不穩、價格變高，並有產生擱淺資產（stranded assets,意指技術進步、政策調整後失去經濟價值的資產）風險。

加拿大目前85%的電力來自水力、風力和太陽能等潔淨能源，如今清潔電力法規降低標準，將使加拿大更難達成自身訂下的氣候目標－到2035年底前，相較2005年水準減少45%至50%碳排。

加拿大能源與天然資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）在採訪時告訴路透社：「我不認為我們在電網脫碳的目標上有所退縮，但透過諮詢瞭解到，我們的確需要更多彈性。」

最終版本的規範將在2024年至2050年間，減少近1.81億噸的電網累積碳排量，而草案原先的目標是2050年底前削減3.42億噸的電網累積碳排。

原本的目標還包含對任何發電單位一律限制為每百萬度30噸碳排，如今則調整為較寬鬆的每百萬度65噸。此外，若發電設施使用碳抵換額度，還可額外排放35噸。

另一項彈性是，發電設施不再需要時時刻刻都達到嚴格的排放標準，僅需遵守年度排放限制即可。

一些不向電網供電的發電設施，例如北部省分亞伯達（Alberta）部分油砂公司運行的設施，也將不受「潔淨電力法規」規範。

加拿大的主要石油與天然氣生產省分亞伯達堅決反對「潔淨電力法規」草案，覺得這次的最終版仍不合理，且干涉省級的地方管轄權。亞伯達省計劃上法庭挑戰這項規範。

亞伯達省政府透過聲明說：「我們將提出一個更快速且成本更低的替代方案，內容包含聯邦政府須完全放棄對亞伯達省電網管理的監管或其他形式的干預。」

加拿大環境問題智庫「潘比拉研究所」（Pembina Institute）專案主任麥道高（Scott MacDougall）認為，儘管最終版本與去年公布的第1版大不相同，但已做到實際且可行。

麥道高說：「潔淨電力法規為達標（淨零）的時限設定框架，將有助於促進能源投資。」

加拿大 淨零 碳排量 資產

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