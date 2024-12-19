快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

「高情商」表現？傳訊息愛用表情符號 研究：跟依附類型有關

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現，女性、安全型依附和高情商受試者較常使用Emoji。示意圖，圖片來源／ingimage
研究發現，女性、安全型依附和高情商受試者較常使用Emoji。示意圖，圖片來源／ingimage

Emoji不僅是日常通訊的趣味小工具，還可能透露使用者的情緒商數（Emotional Intelligence，以下簡稱情商）以及關係中的依附類型。一項最新的研究指出，高情商和安全依附型的人更常使用Emoji來進行溝通，其中女性尤其喜歡使用Emoji來表達內心的感受。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，印第安納大學的研究團隊調查了320位成年人（包含191名女性和123名男性）的Emoji使用習慣，並要求他們填寫線上問卷，分享個人基本資料、情感依附類型、情商及Emoji的使用頻率。

研究發現，經常使用Emoji的人，通常是為了降低訊息被誤解的可能性。除此之外，使用者也希望透過使用Emoji來表達情緒，避免交流中的尷尬情況。研究中，女性較常使用Emoji，男性的使用頻率則較低，而這可能與他們的情感依附類型有關。

依附理論認為，個體與父母的依附關係會影響其成年後的人際互動模式。研究指出，迴避型依附的人更少使用Emoji，而這當中男性是迴避型依附的比例較高，所以他們也較少使用Emoji。

對迴避型的人來說，他們對於與伴侶親密關係中的情感表達相對保守。表情符號對他們來說可能只是「附加的文字符號」，並無情感連結的意圖。相反地，高情商的人更善於解讀表情符號的情感訊息，將其視為自我揭示和增強情感連結的工具。除此之外，焦慮型依附的受試者也可能因為害怕被拋棄，較少用Emoji進行情感交流。

研究也發現，Emoji在親密關係中也扮演重要角色。受試者表示，首次約會後使用Emoji可以幫助維持健康的情感連結，例如傳送愛心或親吻表情符號來展現浪漫情愫。

這項研究顯示了Emoji的特殊功能，這些小小的圖案不僅僅是圖案，而是情感的符號，反映了我們的依附關係和情商。在訊息中添加笑臉符號，不僅只是給對方一個「笑臉」，更是一種深層的情感交流方式。

Emoji 伴侶 依附關係 表情符號 親密關係

延伸閱讀

長期睡眠不足會長這樣 科學家曝未來人模型「禿頭又駝背」

「短命食物」吃了少活36分鐘 專家發現吃這些東西能逆轉

結婚43年離婚12次 奧地利女靠一招詐領「遺孀津貼」逾千萬元

被酸嫁馬克宏是戀童癖 法第一夫人怒告4名網友

相關新聞

金價高漲好賺…韓日走私犯「海上交接逾1億元黃金」 犯案手法曝光

日本保安廳破獲利用郵輪，在海上交接黃金的走私集團，逮捕南韓、日本等共10人。讀賣新聞報導，調查人員透露，查獲的金塊總重約...

陸網紅靖國神社撒尿塗鴉 檢方曝「犯案動機」從重求刑1年

今年5月日本東京的靖國神社石柱被人用噴漆寫上Toilet（廁所），一名中國籍男子今（19日）被檢方求處1年有期徒刑，執行...

產下死嬰丟垃圾桶…英情侶曾上網買非法墮胎藥 法院判無罪

新生命的誕生可能帶來歡喜，也有可能是悲傷的開始。英國一名女子懷孕後上網購買非法墮胎藥物，但是在藥物到貨前，她就產下一名死嬰並將之丟棄。針對她的非法墮胎行為，法院最後判定無罪。

全車狂吸「9罐笑氣」飆車自撞釀3死 19歲寶馬駕駛判關9年

不當使用笑氣可能產生精神疾病症狀，邊開車邊吸笑氣更是違法行為。英國一名少年和朋友們一起吸笑氣飆車，結果自撞路樹，車上3名乘客全數死亡，駕駛少年重傷倖存，被判9年有期徒刑。

「高情商」表現？傳訊息愛用表情符號 研究：跟依附類型有關

Emoji不僅是日常通訊的趣味小工具，還可能透露使用者的情緒商數（Emotional Intelligence，以下簡稱情商）以及關係中的依附類型。一項最新的研究指出，高情商和安全依附型的人更常使用Emoji來進行溝通，其中女性尤其喜歡使用Emoji來表達內心的感受。

疑陸員工拍片喊「給小日本下藥」引爭議 仙台市政府要查了

日本一段介紹便當工廠的影片最近在社群媒體上流傳，影片內容在介紹一名疑似中國籍員工的一天，但由於旁白中可以聽到中文的「小日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。