「高情商」表現？傳訊息愛用表情符號 研究：跟依附類型有關

Emoji不僅是日常通訊的趣味小工具，還可能透露使用者的情緒商數（Emotional Intelligence，以下簡稱情商）以及關係中的依附類型。一項最新的研究指出，高情商和安全依附型的人更常使用Emoji來進行溝通，其中女性尤其喜歡使用Emoji來表達內心的感受。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，印第安納大學的研究團隊調查了320位成年人（包含191名女性和123名男性）的Emoji使用習慣，並要求他們填寫線上問卷，分享個人基本資料、情感依附類型、情商及Emoji的使用頻率。

研究發現，經常使用Emoji的人，通常是為了降低訊息被誤解的可能性。除此之外，使用者也希望透過使用Emoji來表達情緒，避免交流中的尷尬情況。研究中，女性較常使用Emoji，男性的使用頻率則較低，而這可能與他們的情感依附類型有關。

依附理論認為，個體與父母的依附關係會影響其成年後的人際互動模式。研究指出，迴避型依附的人更少使用Emoji，而這當中男性是迴避型依附的比例較高，所以他們也較少使用Emoji。

對迴避型的人來說，他們對於與伴侶或親密關係中的情感表達相對保守。表情符號對他們來說可能只是「附加的文字符號」，並無情感連結的意圖。相反地，高情商的人更善於解讀表情符號的情感訊息，將其視為自我揭示和增強情感連結的工具。除此之外，焦慮型依附的受試者也可能因為害怕被拋棄，較少用Emoji進行情感交流。

研究也發現，Emoji在親密關係中也扮演重要角色。受試者表示，首次約會後使用Emoji可以幫助維持健康的情感連結，例如傳送愛心或親吻表情符號來展現浪漫情愫。

這項研究顯示了Emoji的特殊功能，這些小小的圖案不僅僅是圖案，而是情感的符號，反映了我們的依附關係和情商。在訊息中添加笑臉符號，不僅只是給對方一個「笑臉」，更是一種深層的情感交流方式。