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金價高漲好賺…韓日走私犯「海上交接逾1億元黃金」 犯案手法曝光

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本保安廳破獲利用郵輪，在海上交接黃金的走私集團，逮捕南韓、日本等共10人。美聯社
日本保安廳破獲利用郵輪，在海上交接黃金的走私集團，逮捕南韓、日本等共10人。美聯社

日本保安廳破獲利用郵輪，在海上交接黃金的走私集團，逮捕南韓、日本等共10人。讀賣新聞報導，調查人員透露，查獲的金塊總重約40公斤，市值約為5億至6億日圓（約新台幣1.24億元），相關機構正加緊調查日韓走私集團的情況。

這起走私案件使用的手法，是一種曾在毒品走私案件中使用的海上交接方式。南韓犯罪集團將40公斤金塊藏在箱內，帶上從釜山往大阪的郵輪，經過愛媛縣的瀨戶內海時，將金塊丟入海中，日本集團在海上用船隻將其回收。得到密報的執法機構在當地港口等地埋伏，一舉摧毀兩個走私集團。

根據日本法律，進口金塊至日本需要在海關繳納消費稅。調查機關認為，這些男子通過走私，躲避5千到6千萬日圓的消費稅，再用含消費稅的價格，將金塊賣給回收商，謀取利潤。

日本財務省的資料指，2014年消費稅從5%上調至8%後，黃金走私案件急劇增加，2017年達歷史最高的1347起，查獲金塊約6.3噸。消費稅於2019年再次提高至10%，但新冠疫情影響，國內外的往來交通大幅減少，2019至2022年間，案件數量大幅下降至5、60起。

今年11月的平均金價為每克1萬3155日圓，為10年前3倍。2023年上半年（1至6月）的黃金走私案件達228起，查獲金塊量為937公斤，較去年同期增加逾8倍。黃金走私案件大多使用空路，此次用郵輪的手法比較罕見。一位調查人員表示，隨著金價上漲和消費稅提高，走私者可能瞄準這種手法可以一次運送大量黃金。

日本 消費稅 走私

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