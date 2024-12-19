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阿富汗中部公路2起重大巴士車禍 釀52死65傷

中央社／ 喀布爾19日綜合外電報導
阿富汗塔利班政府發言人今天表示，縱貫阿富汗中部的公路發生兩起涉及一輛油罐車和一輛卡車的巴士事故，共造成52人身亡、65人受傷。圖／法新社
阿富汗塔利班政府發言人今天表示，縱貫阿富汗中部的公路發生兩起涉及一輛油罐車和一輛卡車的巴士事故，共造成52人身亡、65人受傷。圖／法新社

阿富汗塔利班政府發言人今天表示，縱貫阿富汗中部的公路發生兩起涉及一輛油罐車和一輛卡車的巴士事故，共造成52人身亡、65人受傷。

法新社報導，加茲尼省（Ghazni）資訊及文化首長尼薩（Hamidullah Nisar）在社群媒體X上表示，首都喀布爾（Kabul）到南部坎達哈（Kandahar）之間的同一條公路上昨天晚間發生兩起事故，不過並沒有詳細說明每起事故的確切死傷人數。

塔利班政府首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說：「我們很遺憾得知，喀布爾－坎達哈公路上發生兩起致命交通事故，52名同胞罹難，65人受傷。」

尼薩指出，其中一巴士在加茲尼省夏巴茲村（Shahbaz）附近與一輛油罐車發生碰撞，另一輛巴士在東部安達區（Andar）撞上一輛卡車。

他補充表示，救援團隊急赴現場將傷患送往醫院，部分傷者「傷勢嚴重」。

阿富汗交通事故頻繁，部分原因是經歷數十年的戰爭後，道路狀態惡劣、公路危險駕駛行為，以及缺乏交通管理規範。

交通事故 巴士 阿富汗

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