陸網紅靖國神社撒尿塗鴉 檢方曝「犯案動機」從重求刑1年

今年5月日本東京的靖國神社石柱被人用噴漆寫上Toilet（廁所），一名中國籍男子今（19日）被檢方求處1年有期徒刑，執行噴漆及拍攝的同夥仍遭通緝。檢方認為，他們在靖國神社塗鴉，表面說是抗議福島電廠核處理水，其實是為了讓共犯之一的董光明重返社群媒體找噱頭。

一名路人在靖國神社石柱上發現塗鴉而報案，日本警視廳以涉嫌器物毀損及冒犯禮拜場所進行搜查。同時，一段男子在寫有靖國神社名稱的石柱上，似乎正在小便的影片，在中國社群小紅書流傳，此人在石柱上用噴漆噴寫上英文的廁所字樣。

自稱「鐵頭」的男子說，對於日本政府向海洋排放汙染水，我們就不能採取行動嗎？這名男子叫董光明，曾是打假網紅，但在抖音、快手、微博等平台上的帳號均被封鎖了。他已離開日本。

29歲的被告姜卓君負責購買作案用噴漆，他解釋塗鴉的理由是為了抗議福島第一核電廠處理水排放入海，「希望能守護海洋」。檢方在今天的庭訊中指出，「被告在犯罪過程中，扮演不可或缺的積極角色」，質疑姜所說的動機，稱「這僅是表面說辭。真正目的是為了讓共犯的社群媒體影片重新上架，沒有值得酌情從輕量刑的因素」，請求法院判處1年有期徒刑。

另一方面，辯護方主張「被告僅是負責準備工具」，還說，「他對起訴內容供認不諱且深表懊悔」，希望法院給予從輕處罰。